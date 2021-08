MotoGp oggi in tv, orari Gp Silverstone: dove vedere la gara su Sky, Dazn e Tv8

Si scaldano i motori a Silverstone per il Gp di Gran Bretagna: ecco come vedere la gara in diretta o in differita

MotoGp di Gran Bretagna 2021. Oggi, domenica 29 agosto si corre sul circuito di Silverstone, dove l'ultimo a trionfare fu Alex Rins, visto che lo scorso anno il Gp non è stato disputato causa covid.

Vediamo insieme come seguire tutte le emozioni del Gp di Gran Bretagna in diretta su Sky e Dazn o in differita e in chiaro su Tv8.

MotoGp Gran Silverstone 2021: Espargaro in pole

Pol Espargaro conquista la pole position del Gp di Gran Bretagna a Silverstone nella classe Moto3. Lo spagnolo della Honda gira in 1'58"889 precedendo Francesco 'Pecco' Bagnaia con la Ducati di soli 22 millesimi e il leader del mondiale il francese della Yamaha Fabio Quartararo di 36. Quarto tempo per lo spagnolo della Ducati Jorge Martin che precede i connazionali Marc Marquez (Honda) e Aleix Espargaro (Aprilia). Ottavo tempo per Valenitno Rossi, in sella alla Yamaha Petronas.

MotoGp Gran Bretagna 2021: gli orari di domenica 29 agosto

Domenica 29 agosto si fa sul serio con le gare. Ecco tutti gli orari, sia per gli abbonati Sky e Dazn, che per chi vedrà l'evento in chiaro su Tv8.