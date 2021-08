MotoGp oggi in tv, orari Gp Stiria: dove vedere la gara in diretta e in differita

Gli orari del Gran Premio per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista

Tutto è pronto per il ritorno in pista della MotoGp. Dopo la lunga pausa estiva e l'annuncio del ritiro di Valentino Rossi dalla prossima stagione, i piloti del Motomondiale sono pronti a darsi battaglia sul tracciato austriaco del Red Bull Ring.

Domenica, 8 agosto, si correrà il Gran Premio di Stiria, mentre la prossima settimana si disputerà, sempre a Zeltweg, il Gran Premio d'Austria. Due gare ravvicinate sulla stessa pista, favorevole a Ducati e a KTM. In gara ci sarà anche Daniel Pedrosa che correrà come wild-card.

La classifica del campionato vede attualmente al comando Fabio Quartararo (Yamaha) con 156 lunghezze, 34 di vantaggio su Johann Zarco (Pramac Racing) e 48 più di Francesco Bagnaia (Ducati), che ha 55 punti. Al momento appare decisamente remota la possibilità di una ‘remuntada’ mondiale del campione del mondo in carica, lo spagnolo della Suzuki, Joan Mir.

MotoGp Stiria: gli orari

Il Gran Premio di Stiria sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su DAZN. La gara sarà, inoltre, trasmessa in differita su Tv8. Qui di seguito trovate gli orari per seguire questo appuntamento in tv:

sabato 7 agosto

ore 14,10-14,50 MotoGp Qualifiche (diretta Sky e DAZN; differita dalle ore 15.30 TV8);

domenica 8 agosto