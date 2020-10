MotoGp oggi in tv: orari Gp Teruel, dove vedere tutto in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

Adrenalina ed emozioni assicurate. I protagonisti del Motomondiale, dopo lo spettacolo della scorsa settimana, sono pronti a tornare nuovamente in pista per la seconda gara consecutiva sul tracciato di Aragon (Gp Teruel).

Nell'ultima gara il primo gradino del podio è stato conquistato dallo spagnolo Alex Rins (Suzuki), che ha preceduto il sorprendente Alex Marquez (Honda Repsol), nuovamente secondo, davanti al nuovo leader del Mondiale, Joan Mir (Suzuki).

Nella graduatoria iridata Mir è al comando con 121 punti, inseguito da Fabio Quartararo (Yamaha Tech3) con 115 lunghezze, da Maverick Vinales (Yamaha) con 109 punti e da Andrea Dovizioso, a quota 106.

Il forlivese, quando mancano quattro gare in calendario al termine del Mondiale, vuole ridurre il gap in classifica per continuare a lottare per il titolo iridato.

Ancora assente Valentino Rossi (Yamaha), positivo al Coronavirus.

Motogp oggi in tv: orari Gp Teruel, dove vederla

La gara della MotoGp di oggi scatterà alle ore 13 e verrà trasmessa in diretta sui canali Sky (Sky Sport MotoGp, canale 208 di Sky) e su Tv8. Per gli abbonati Sky sarà possibile anche vedere la gara in streaming da smartphone, tablet e pc grazie a SkyGo. Anche gli abbonati a Dazn potranno vedere la corsa in streaming.

Motogp oggi in tv: orari Gp Teruel, gli orari di domenica 25 ottobre

11.20 Diretta Moto3 Gara (Sky Sport MotoGp, Tv8)

13.00 Diretta MotoGP Gara (Sky Sport MotoGp, Tv8)

14.30 Diretta Moto2 Gara (Sky Sport MotoGp, Tv8)