Motogp oggi in tv: orari Gp Valencia, dove vedere tutto in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

Sul circuito di Cheste va in scena il secondo weekend consecutivo a Valencia per il gran premio della comunità valenciana. La MotoGP sposta ancora il suo orario per evitare sovrapposizioni con la F1: il primo appuntamento per gli appassionati è per sabato con le Libere 3 di MotoGp alle 10.55, Libere 4 alle 14:10, qualifiche dalle 14.50. Domenica gare a partire dalle 11.00 con la Moto 3, Moto 2 alle 12:20 e MotoGp alle 14.

Per seguire il Gp di MotoGp in diretta c'è la diretta live integrale del weekend su Sky Sport MotoGp, canale 208 di Sky, e in streaming su Sky Go e Dazn e NOW TV. Per vedere in chiaro il gran premio di MotoGp occorrerà attendere la differita su Tv 8 di qualifiche e gara.

MotoGp oggi in tv: orari diretta Sky del Gp Valencia ​2020

Sabato 14 novembre 2020

10.00 - Moto 3 Libere 3

10.55 - Moto gp Libere 3

11.55 - Moto 2 Libere 3

13.15 - Moto 3 Qualifiche

14.10 - Moto gp Libere 4

14.50 - Moto gp Qualifiche

15.50 - Moto 2 Qualifiche

Domenica 15 novembre 2020

11.00 - Moto 3 Gara

12.20 - Moto 2 Gara

14.00 - Moto gp Gara

MotoGp oggi in tv: orari differita in chiaro Tv8 di Valencia 2020

Sabato 14 novembre 2020

16.15 Differita delle Qualifiche

Domenica 15 novembre 2020

14.45 Differita Moto 3

16.00 Differita Moto 2

17.45 Differita Moto Gp

MotoGp: la classifica

La classifica mondiale, a due gare dal termine, vede lo spagnolo della Suzuki Joan Mir con ben 37 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, e sul compagno Alex Rins, secondo domenica scorsa. Vinales è quarto con 41 punti di ritardo e 50 a disposizione, Morbidelli e Dovizioso sono invece distanziati di 45 punti.

MotoGp, la diretta

MotoGp, la griglia di partenza

