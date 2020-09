MotoGp oggi in tv: gli orari del Gp di Catalogna su Sky, Dazn e Tv8

Torna la MotoGp. Oggi sul circuito di Montmelò, a Barcellona, si corre il GP della Catalogna, ottava prova della stagione 2020 del Motomondiale. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e su DAZN e solo in differita su Tv8 (in basso gli orari).

Le qualifiche della Motogp

Nella classe della MotoGp Franco Morbidelli su Yamaha Petronas ha centrato la pole girando in 1'38"798. Morbidelli ha preceduto il compagno di squadra, il francese Fabio Quartararo (1'39"008) e Valentino Rossi (1'39"129) con la Yamaha ufficiale. Quarto tempo per l'australiano Jack Miller (1'39"225) con la migliore delle Ducati, che si lascia alle spalle lo spagnolo Maverick Vinales (1'39"371) con la Yamaha M1 e il francese Yohann Zarco (1'39"378), suo compagno di marca.

"Bellissima la prima pole in top class, mi sentivo molto carico, avevo voglia di andare forte, sono partito solo e sono rimasto concentrato, sono contento di questa giornata". Queste le parole del pilota della Yamaha Petronas Franco Morbidelli dopo la conquista della pole position nel Gp di Catalogna, la prima in MotoGp.

Rossi, ufficiale il passaggio al team Petronas nel 2021

Qualifiche positive anche per Valentino Rossi nel giorno dell'ufficializzazione del passaggio al team Petronas nella prossima stagione.

Questo il comunicato della scuderia: "Yamaha Motor Co., Ltd. è lieta di annunciare di aver firmato un accordo di rinnovo di un anno con la leggenda del Gran Premio Valentino Rossi. I fan di tutto il mondo saranno lieti di sapere che il nove volte Campione del Mondo parteciperà al Campionato del Mondo MotoGP 2021 come pilota Factory Yamaha pienamente supportato per il Petronas Yamaha Sepang Racing Team".

MotoGp, come vedere la gara di oggi in tv e streaming

Il semaforo verde della MotoGp scatterà alle 15.00. La differita su Tv8 andrà in onda alle 17.05. Ovviamente ci sarà la possibilità di vedere la gara in diretta streaming su SkyGo e su Dazn (il servizio è riservato solo agli abbonati).

Il Gp di Barcellona in diretta su Sky e Dazn: gli orari della gara

12.00 Moto3 Gara

13.20 Moto2 Gara

15.00 MotoGP Gara

La programmazione di Tv8

14.05 Differita Moto3 Gara

15.25 Differita Moto2 Gara

17.05 Differita MotoGP Gara