MotoGp Portimao, scommesse: i favoriti e le quote

Domenica si torna in pista per il terzo appuntamento della stagione. Si annuncia una gara equilibrata: i quotisti non si sbilanciano nei pronostici e offrono quote molto interessanti

Terzo appuntamento per la MotoGp. Dopo le due gare a Losail, con le vittorie degli Yamahisti Vinales e Quartararo, i protagonisti del Mototomondiale sono pronti per iniziare la stagione europea. La grande novità è l'attesissimo rientro di Marc Marquez che torna in gara nove mesi dopo il suo infortunio.

MotoGp Doha: scommesse

Gli analisti della Snai prevedono un Gran Premio all'insegna dell'equilibrio e delle possibili sorprese. Sono tre i piloti la cui vittoria è più quotata: a 5,50: Miguel Oliveira, Maverick Vinales e Fabio Quartararo.

Il portoghese della KTM, vincitore lo scorso anno a Portimao, vincendo riscatterebbe un inizio di stagione in chiaroscuro. La Yamaha, dopo l'ottimo inizio di stagione, continuerebbe il trend positivo.

Interessante la quota di Marc Marquez. Una vittoria dell'otto volte campione del mondo, al rientro dal lungo infortunio, è pagata 6,50 la posta.

La voglia di riscatto di Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) e di Jack Miller (Ducati) viene pagata 7,50. Zarco, secondo nel Mondiale con la sua Ducati Pramac e reduce da due secondi posti consecutivi è pagato 10, proprio come il campione del mondo Mir, Rins e Bagnaia.

La vittoria di Rossi, in difficoltà con la Yamaha Petronas, è quotata a 25, proprio come il successo di Jorge Martin (Ducati Pramac) che invece è reduce dalla pole position, a sorpresa, conquistata a Doha e dall'ottimo podio.

Per le qualifiche, invece, gli analisti vedono favorito per la pole Fabio Quartararo (4.50), seguito da Marquez (5.50), che segnerebbe una sorprendente pole dopo l'infortunio, Vinales (5.50), Oliveira (6.50), Miller (6.50) e Morbidelli (6.50).

Un'eventuale partenza al palo di Zarco paga 10 volte la posta, Bagnaia 12, mentre la seconda pole consecutiva di Jorge Martin, dopo l'exploit in Qatar, è pagata a 15. Il primo tempo in qualifica di Valentino Rossi vale 25 volte la posta, proprio come quello di Rins (Suzuki). Ancora più distante il campione del mondo Mir (Suzuki), quotato a 33: famoso per le sue rimonte e non per le sue qualifiche.

MotoGp Portimao: Le quote

