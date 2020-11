MotoGp, Valentino Rossi è (di nuovo) negativo al Covid: in pista già dalle libere

Un vero e proprio thriller. E' quello che hanno vissuto da questa mattina tutti gli appassionati del motomondiale. Stamattina, infatti, era girata all'interno del paddock la voce che il Dottor Rossi fosse nuovamente positivo al Covid-19. Un caso singolare visto che Valentino aveva avuto soltanto qualche giorno fa la notizia della non negatività ed era riuscito a salire in sella alla M1 nelle qualifiche del sabato dopo che la Yamaha l'aveva sostituito per le libere con Gerloff.

Motogp - Comunità Valencia: Rossi sarà regolarmente in pista

Un altro stop per il Covid sarebbe stato davvero tragicomico. Rossi, infatti, complice il Coronavirus e le deludenti prestazioni della Yamaha sta vivendo un periodo davvero sfortunato sia in pista che fuori. Nell'ultima gara a Valencia a tradirlo è stata la sua M1 per problemi elettrici.

Una volta tornato in Italia, martedì Rossi era risultato nuovamente positivo al Covid. Un falso positivo visto che è appena guarito: questo quanto è stato confermato da due tamponi, uno effettuato nella giornata di mercoledì e il secondo nella giornata di giovedì.

Appena ricevuta la notizia Rossi è immediatamente salito a bordo del suo aereo privato in direzione Valencia.

Dopo il deludente Gran Premio d'Europa di qualche giorno fa Rossi, fortunatamente negativo al Covid, ha un unico obiettivo. Tornare a divertirsi in sella alla moto: per riuscirci deve fare punti.