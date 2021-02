Test VR46 Academy: Rossi, Morbidelli & Co pronti a scendere in pista in Portogallo

Due giorni di test sulla pista portoghese di Portimao. Domani e dopodomani, all'Autodromo Internacional do Algarve, a Portimao, scenderà in pista la truppa dei piloti della VR46 Riders Academy.

I piloti della MotoGp sono i protagonisti più attesi. Ci saranno Valentino Rossi e Franco Morbidelli, i due neo-compagni del team Yamaha Petronas, Francesco Bagnaia, dal prossimo anno in sella alla Ducati ufficiale e Luca Marini, al primo anno da rookie in MotoGp con la Ducati Esponsorama.

In pista anche i piloti Moto2, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti e i riders dei team della moto3, Stefano Manzi, Niccolò Antonelli e Andrea Migno.

Il primo assaggio

Si tratta di test privati che si svolgeranno con moto stradali: il regolamento vieta infatti di girare con moto da gara.

I piloti della VR46 Academy, però, dopo tanto allenamento al ranch, potranno girare in pista e riprendere confidenza con l'asfalto della gara portoghese, che sarà in programma come prima trasferta europea in calendario, proprio dopo la doppietta inaugurale del Mondiale in Qatar.

I primi test ufficiali della stagione saranno in programma proprio in Qatar dal 5 al 7 marzo e dal 10 al 12 marzo.