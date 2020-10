Motogp oggi in tv: orari Gp Francia, dove vedere tutto in diretta e in chiaro (Sky e Tv8)

Lo storico circuito francese di Le Mans torna protagonista in MotoGp con il Gp di Francia decima tappa del Mondiale. La MotoGP sposta ancora il suo orario per evitare sovrapposizioni con la F1: il primo appuntamento per gli appassionati è per sabato con le Libere 3 di MotoGp alle 9.55, Libere 4 alle 13.30, qualifiche dalle 14.10. Domenica gare a partire dalle 11.20 con la Moto 3, Moto gp alle 13, Moto 2 alle 14.30, Moto E alle 15.20.

Per seguire il Gp di MotoGp in diretta c'è la diretta live integrale del weekend su Sky Sport MotoGp, canale 208 di Sky, e in streaming su Sky Go e Dazn e NOW TV.

Per vedere in chiaro il gran premio di MotoGp occorrerà attendere la differita su Tv 8 di qualifiche e gara.

MotoGp, la griglia di partenza

++ articolo in aggiornamento ++

MotoGp oggi in tv: orari diretta Sky del Gp Le Mans ​2020

Sabato 10 ottobre 20209.00 Moto 3, FP3

9.55 MotoGP, FP3

10.55 Moto 2, FP3

11.45: Moto E, E-Pole

12.35 Moto 3, QP1

13.00 Moto 3, QP2

13.30 MotoGP, FP4

14.10 MotoGP, QP1

14.35 MotoGP, QP2

15.10 Moto 2, QP1

15.35 Moto 2, QP2

16.15: Moto E, Gara 1

Domenica 11 ottobre 2020

9.00 Moto 3, Warm Up

9.30 MotoGP, Warm Up

10.00 Moto 2, Warm Up

11.20: Moto 3, Gara

13.00: MotoGP, Gara

14.30: Moto 2, Gara

15.40: Moto E, Gara 2

MotoGp oggi in tv: orari differita in chiaro Tv8 del Gp Le Mans 2020

Sabato 10 ottobre 2020

Qualifiche: differita e sintesi Moto 3, MotoGP e Moto 2

Domenica 11 ottobre 2020

14.05: differita Gara Moto 3

15.05: differita Gara MotoGP

16.25: differita Gara Moto 2

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

MotoGp: la classifica

Cinque piloti in 31 punti: il Mondiale 2020 di MotoGP si conferma a caccia del sostituto di Marc Marquez. In attesa di capire quando rientrerà il campione in carica, dopo il Gran Premio di Catalogna a Barcellona è Fabio Quartararo (3 vittorie in stagione) in testa alla classifica iridata con 8 punti su Mir e 18 su Vinales. Dovizioso e Rossi sono reduci da uno zero a Barcellona, mentre Morbidelli ha chiuso quarto e ora dista 31 punti di ritardo dalla vetta. Dovizioso, invece, è sette punti sopra Morbidelli. Rossi è crollato in undicesima posizione ma fino alla caduta aveva dimostrato in Spagna di essere tornato competitivo per la vittoria.