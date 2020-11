MotoGp, Valencia: Rossi rientro a rischio (causa Covid), la Yamaha ha pronto il sostituto

Continua a essere a forte rischio la partecipazione di Valentino Rossi al prossimo Gran Premio, il Gp Europa, in programma domenica sulla pista di Valencia. Il pluricampione di Tavullia, infatti, è ancora positivo al Covid-19.

Valentino ieri ha effettuato un altro tampone risultando ancora positivo. Nella giornata odierna si sottoporrà a un altro tampone con la speranza di risultare negativo e poter essere presente al prossimo appuntamento in calendario.

MotoGp, Europa: Rossi spera di correre, la Yamaha comunica il sostituto

La Yamaha, intanto, ha reso noto il nome del sostituto. Si tratta di Garrett Gerloff, che quest'anno ha fatto il suo esordio nel Mondiale Superbike sulla Yamaha del Team GRT. Valentino, in una nota stampa, commenta così la situazione: “Questo virus è molto complicato e serio - ha detto Valentino in una nota stampa - sono stato male per due giorni, poi in pochi giorni sono tornato a essere completamente in forma, al 100%. Mi sono sempre isolato da solo a casa e ho seguito da vicino i consigli medici. È una situazione molto triste e difficile, ma è così. Purtroppo ieri (martedì 3 novembre) ho fatto un altro test ed è positivo, come tutti i precedenti. Per fortuna ho ancora altre due possibilità di tornare in pista venerdì o sabato. Sono molto triste perché mi sento bene e non vedo l’ora di tornare a bordo della mia M1 e riunirmi alla mia squadra. Spero davvero che il prossimo risultato del test PCR sia negativo, perché mancare due gare erano già due di troppo”.

