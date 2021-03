Ecco la Yamaha Petronas: Rossi insieme a Morbidelli per la nuova avventura

Vuole lottare per vincere. La Petronas fa sul serio in tutte le classi in cui è presente. Lo dice chiaramente il team principal del colosso malese Razlan Razali che, da buon padrone di casa, ha iniziato le presentazioni per la nuova stagione ringraziando la Fim, la Dorna e gli sponsor.

Gli obiettivi sono ambiziosi, soprattutto in MotoGp. Se l'appetito vien mangiando la straordinaria annata 2020, che ha visto Franco Morbidelli chiudere la stagione al secondo posto nel Mondiale, non può che far sognare in grande.

Il team malese quest'anno avrà i riflettori puntati addosso per un altro motivo. Avrà in squadra un nuovo pilota che non ha bisogno di presentazioni: Valentino Rossi. Il fresco 42enne, dopo una seconda parte di stagione 2020 da dimenticare, con la quale ha chiuso il lungo matrimonio con il team ufficiale Yamaha, riparte proprio dal team Yamaha Petronas.

La parola ai piloti

Rossi farà coppia con il suo grande amico Morbidelli che è anche il primo prodotto della sua VR46 Academy. La sfida tra il 'Maestro' Rossi e l'allievo 'Morbidelli' è già una tra le più attese all'interno di una stagione che come sempre offrirà tante sorprese.

Rossi: “L'obiettivo per il 2021 è quello di essere competitivo, di lottare per il podio, di vincere delle gare e lottare per una buona posizione in campionato del mondo a fine stagione. Siamo tutti molto concentrati a fare del nostro meglio: al mio fianco avrò Franco, con cui ci conosciamo bene, credo che siamo una coppia molto interessante. Vedo la squadra molto motivata e anche io darò il massimo per raggiungere insieme il miglior risultato possibile a fine stagione".

Morbidelli: “Mi auguro che sarà una grande stagione per Valentino Rossi e per me: abbiamo un legame forte da molti anni e impareremo molto gli uni dagli altri. Il mio obiettivo per il 2021 è migliorare come persona, pilota e atleta: so che è dura e difficile perché l'anno scorso siamo stati abbastanza veloci e abbiamo ottenuto ottimi risultati. Tuttavia, dovremo cercare di migliorare rispetto al 2020: il mio traguardo è cercare di essere migliore anno dopo anno".

Ecco il video ufficiale della presentazione