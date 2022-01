MotoGp Honda: a febbraio verrà svelata la nuova RC213V

Nuova Hrc, ormai ci siamo. Oggi, mercoledì 12 gennaio, è stata svelata la data di presentazione della nuova RC213V, la moto con cui la casa dell'Ala d'Oro andrà all'assalto del titolo mondiale.

La RC213V verrà svelata martedì 8 febbraio, in orario da definire, due giorni dopo i primi test della MotoGp, 5-6 febbraio a Sepang, e prima dei tre giorni in programma in Indonesia, 11-13 febbraio al nuovo Mandalika International Street Circuit.

MotoGp: la presentazione Honda

La Honda, team di grande blasone, è obbligata a vincere. Ma la sua battaglia mondiale inizia in salita visto le attuali condizioni del pilota di punta del team.

Come sta davvero Marc Marquez? Questa è la domanda che tutti si pongono nel paddock. Probabilmente solo l’otto volte campione del mondo, che sta provando a recuperare dal problema alla diplopia, conosce realmente le sue condizioni e nemmeno lui avrà la piena certezza del suo completo recupero fino a quando non potrà verificarlo in pista.

L’augurio è che possa tornare presto, quando sarà al 100%. La Hrc, che ha necessità assoluta di ritrovare il suo pilota, intanto si sta guardando intorno.

Questo sarà un anno molto importante per Pol Espargarò che non ha convinto nel suo primo anno. Il moto mercato è già in fermento e la Hrc è al centro di tutte le voci.

Si guarda già alla stagione 2023 e la Honda sarebbe interessata al campione del mondo Quartararo, qualora non fosse pienamente convinto dal potenziale della nuova Yamaha o punterebbe su Joan Mir se decidesse di lasciare la Suzuki. Sembra molto accreditata anche l'ipotesi di puntare da subito su Pedro Acosta, il 17enne campione del mondo moto3, che compirebbe un doppio balzo dalla Moto2 alla MotoGp.

Per prendersi il futuro bisogna pensarci nel presente. La Honda aspetta Marquez ma deve pensare a come contrastare l’agguerritissima concorrenza su di una moto che sinora ha brillato soltanto con lui. La speranza è che Marquez torni presto.