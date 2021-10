MotoGp, Alex Marquez si diverte ai box con la macchina pulitrice: il video

Fare le pulizie è una delle attività più impegnative e noiose anche per un pilota. Alex Marquez, però, nel suo ultimo video su Instagram ha svelato un modo insolito, decisamente più divertente di svolgere questa ‘fatica quotidiana’.

Il pilota del team LCR, protagonista sinora di un campionato decisamente anonimo dove vanta come miglior risultato soltanto un sesto posto, è il protagonista di uno spot esilarante per uno dei marchi che lo sponsorizza.

Indossa casco e guanti, proprio come fa abitualmente prima di scendere in pista o prima di allenarsi con le moto da motocross. Così per fare le pulizie è salito a bordo di una macchina pulitrice su tre ruote e, in piena posizione aerodinamica, ha portato a termine le faccende domestiche.

Tra i commenti non poteva mancare quello del fratello Marc. Il nove volte campione del mondo si è davvero divertito nel guardare “l’impresa del fratello”. Qui trovate il video.