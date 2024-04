Incidente sulla pista da cross: Andrea Dovizioso in ospedale

Incidente durante un allenamento in moto per Andrea Dovizioso, 38 anni, già campione del mondo della classe 125. Il pilota è rimasto ferito oggi, 9 aprile, cadendo mentre era sulla sua moto da cross sulla pista che si trova in località Tasso, a Terranuova Bracciolini nel Valdarno aretino.

Dovizioso, ritiratosi dalle competizioni ufficiali, si stava però allenando con la sua moto. Nella caduta ha riportando un trauma cranico. Il campione è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.