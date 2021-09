MotoGp, Andrea Iannone si lancia in pista: corre a 'Ballando con le stelle'

Una nuova sfida per Andrea Iannone. Il pilota di MotoGp, fermo per doping per 4 anni, fino al dicembre 2023 per la controversa sentenza inflitta dal Tas di Losanna si lancia in una nuova avventura. L'ex pilota dell'Aprilia, che sogna di tornare nel mondo dei motori e che era presente anche nel paddock della MotoGp a Misano, ha accettato di lanciarsi nuovamente in pista.

‘Ballando con le stelle’: Andrea Iannone scende in pista

Lo farà a 'Ballando con le stelle' nello storico programma di Raiuno condotto da Milly Carlucci. La conduttrice ha svelato di aver dovuto faticare più del previsto prima di convincere il pilota. Iannone, infatti, pur amando il mondo dello spettacolo teme di fare brutte figure in veste di ballerino.

La sua maestra di ballo sarà la bellissima Lucrezia Lando, classe 1997, che ha vinto l'ultima edizione e che lo ha accolto così: “Cambia la pista, ma la grinta è sempre la stessa…".

La prima reazione di Iannone è tra il divertito e il preoccupato: “Lei ha vinto l’anno scorso e quest’anno si vuole ripetere… Sono nella m....".

Per vedere l'esordio di Andrea Iannone a 'Ballando con le stelle bisognerà pazientare poco più di 2 settimane. L’appuntamento è fissato per sabato 16 ottobre (qui trovate il cast completo)