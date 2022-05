Il rinnovo di Aleix Espargarò e Maverick Vinales: la Aprilia conferma i suoi piloti

Parola d’odine continuità. A Noale, forti dei grandi risultati ottenuti quest’anno, hanno deciso di confermare entrambi i piloti, rinnovando i contratti per le stagioni 2023 e 2024.

Su Aleix Espargarò non c’erano dubbi, visto che è secondo nel Mondiale a 4 punti di distacco dal leader Fabio Quartararo (Yamaha). In questa stagione ha ottenuto la storica vittoria nel Gran Premio d’Argentina e tre podi consecutivi. Quello nei confronti di Maverick Vinales, invece, è un vero e proprio gesto di fiducia, visto che sinora l’ex Yamaha non è ancora riuscito ad adattarsi pienamente alla RS-GP.

MotoGp, Aleix Espargarò e Vinales rinnovano

Aleix Espargaro: "Questa conferma è quello che volevo, abbiamo lavorato tanto insieme e insieme siamo cresciuti, eravamo una speranza, ora siamo realtà. Già nel 2021 avevo avuto segnali evidenti dei nostri passi in avanti e ora siamo in grado di lottare stabilmente coi migliori del mondo. Continuare a farlo con Aprilia è per me un motivo di orgoglio, possiamo crescere ancora e vogliamo dimostrarlo in pista”.

Maverick Vinales: "Sono felicissimo di dare continuità al mio lavoro con Aprilia Racing, ora il nostro orizzonte si amplia e potremo lavorare con continuità per raggiungere obiettivi ambiziosi. Credo in questo progetto e sono felice di esserne parte. In Aprilia ho trovato un ambiente fantastico e questa conferma mi dà la serenità per crescere come questa squadra e io meritiamo".

Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO: "Quanto di buono stiamo facendo in questa stagione è frutto di molte componenti, certamente del valore dei nostri progettisti e dei nostri tecnici guidati da Romano Albesiano, della crescita generale del nostro reparto corse e, in gran parte, dell’affiatamento che Aleix ha saputo costruire con la moto e con la squadra. Così ci siamo posti l’obiettivo di continuare su questa linea, sia con Aleix sia con Maverick e oggi sono felice di queste conferme. Dobbiamo ancora crescere molto e ora abbiamo la serenità per farlo".