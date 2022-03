MotoGp, in Argentina non arrivano le moto: le prove del venerdì sono state cancellate

Non è un pesce d’aprile in anticipo. Venerdì 1 aprile le prove del gran premio d’Argentina non si svolgeranno per un ritardo dell'arrivo delle moto nel Paese.

Alcune casse non sono ancora partite a causa dei problemi con i voli che hanno coinvolto due dei cinque cargo organizzati dalla Dorna, la società che organizza il Motomondiale.

MotoGp Argentina: cancellate le prove libere

Tra i team senza moto ci sono due squadre italiane, il Team Gresini e il Team VR46.

Le libere che sono state cancellate verranno recuperate nella mattina di sabato: ilGran Premio dell’Argentina si correrà dunque soltanto su due giorni e il programma sarà molto compresso.

Sabato alle 13.45 ora italiana comincerà il primo turno di libere e la MotoGP scenderà in pista alle 15.35 con le FP1. Alle 18.25 sono in programma le seconde prove libere, alle 21.25 le FP3 e, infine, alle 22.05 le Q1 delle qualifiche e alle 22.30 le Q2.

MotoGp Argentina: il programma

Sabato 2 aprile

ore 13.45 FP1 Moto3

ore 14.40 FP1 Moto2

ore 15.35 FP1 MotoGP

ore 16.35 FP2 Moto3

ore 17.30 FP2 Moto2

ore 18.25 FP2 MotoGP

ore 19.35 Qualifiche Moto3

ore 20.30 Qualifiche Moto2

ore 21.25 FP3 MotoGP

ore 22.05 Qualifiche MotoGP

Domenica 3 aprile