Pecco Bagnaia ce l'ha fatta: è campione del mondo della MotoGp

Pecco Bagnaia ce l'ha fatta. Il pilota della Ducati, nato a Chivasso in provincia di Torino, è campione del mondo della MotoGp. Grande festa per tutta Italia che ha un nuovo campione del mondo, il primo dal 2009 quando aveva trionfato Valentino Rossi. La Ducati non festeggiava un pilota iridato dal 2007, quando aveva trionfato con Casey Stoner. 50 anni fa a vincere in sella a moto italiana era stato Giacomo Agostini su MV Augusta.

Nel 2022 Pecco ha ottenuto sette vittorie, la prima a Jerez, alla sesta gara, quando è arrivata la svolta, dopo un avvio d'anno deludente. La seconda al Mugello, nel Gran Premio d'Italia, in mezzo a 2 zeri consecutivi. Alti e bassi sembravano aver allontanato definitivamente la possibilità di vincere il titolo. Nella seconda parte della stagione, però, ha letteralmente cambiato marcia, recuperando 105 punti in 8 gare. Ha vinto ad Assen, a Silverstone, in Austria, a San Marino, ad Aragon e nella penultima gara in Malesia.

Oggi, domenica 6 novembre, nell'ultima gara dell'anno a Valencia, a Pecco servivano 2 punti per coronare il sogno di una vitaha chiuso la gara in nona posizione, mentre il suo rivale, il francese della Yamaha, Fabio Quartararo, ha tagliato il traguardo in quarta piazza. Il pilota nizzardo, campione del mondo nella passata stagione, ha provato fino all'ultimo a lottare per la vittoria, l'unico risultato che gli avrebbe consentito di difendere il titolo, se Bagnaia non fosse arrivato nei primi 14. Pecco, però, ha corso in maniera intelligentissima, lottando anche corpo a corpo con il francese, prima di cedergli la sesta posizione nel corso del quinto giro. Pecco ha poi ceduto ai sorpassi di Mir, di Marini e di Bastianini, ottavo, che ha chiuso il Mondiale in terza posizione. Lo spagnolo Alex Rins ha conquistato la vittoria nella gara di casa, in sella alla Suzuki, che si ritirerà a fine stagione. Sul podio Binder (Ktm) e Martin (Ducati).

"È bellissimo, è stato fantastico. Questa è stata la gara più dura della mia vita. Il mio obiettivo oggi era arrivare nei primi cinque, ma dopo qualche giro ho cominciato a soffrire tantissimo all’anteriore della moto, era diventata quasi impossibile da controllare. Ma sono molto felice. Un’emozione unica, abbiamo lavorato tanto per arrivarci ed è andata bene", ha dichiarato Pecco Bagnaia raggiante al termine della gara. Tra le immagini più belle di questa domenica il suo giro d'onore con la maglia rossa Ducati e il numero 1 di campione del mondo.

Quando ha tagliato il traguardo in nona posizione è cominciata la festa. Ha esultato il box Ducati, Valentino Rossi, il suo mentore, la città di Chivasso, i suoi tantissimi tifosi sugli spalti del circuito e davanti alle televisioni. L'Italia ha un nuovo campione del mondo della MotoGp: il Ducatista Pecco Bagnaia.

MotoGp Valencia: l'ordine d'arrivo

?1) Rins

?2) Binder

?3) Martin

?4) Quartararo

?5) Oliveira

?6) Mir

?7) Marini

?8) Bastianini

?9) Bagnaia

?10) Morbidelli