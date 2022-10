MotoGp, Pecco Bagnaia campione del mondo a Sepang se: le combinazioni

C'è un pilota italiano in testa alla classifica a due gare dalla fine della stagione MotoGp. Pecco Bagnaia con il terzo posto nel Gran Premio d'Australia a Phillip Island, domenica 16 ottobre, ha coronato un'incredibile e storica rimonta. Ha recuperato 105 punti in 8 gare, portandosi da -93 a +14 rispetto al suo primo rivale per il titolo, il campione del mondo in carica, il francese Fabio Quartararo (Yamaha). Bagnaia ha poi 27 punti di vantaggio su Aleix Espargarò (Aprilia) e 42 su Enea Bastianini (Gresini Racing).

MotoGp, Gp Malesia: Bagnaia campione del mondo a Sepang se

A Sepang Pecco Bagnaia dovrà guadagnare altri 11 punti su Quartararo per diventare campione con una gara d'anticipo. In caso di arrivo a pari punti a fine stagione a Valencia il titolo andrebbe comunque al pilota della Ducati, forte dei 6 successi ottenuti contro i 3 del Diablo. Pecco Bagnaia, domenica 23 ottobre, nel Gran Premio della Malesia, a Sepang, si laureerà campione del mondo in MotoGp se: