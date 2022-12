MotoGp Pecco Bagnaia: da Bologna a Chivasso, la festa per il Mondiale

Pecco Bagnaia c'è. Per il campione di Chivasso e per la Ducati è stata una settimana intensa di festeggiamenti al culmine di un'annata indimenticabile. Giovedì 15 dicembre, in piazza Maggiore, Bologna, ha applaudito la squadra di Borgo Panigale per le vittorie mondiali conquistate nel 2022 dai suoi due piloti, Pecco Bagnaia, in MotoGp e Alvaro Bautista, in Superbike.

Poi Bagnaia, domenica 18 dicembre, è stato festeggiato in Piazza d'Armi nella sua città, Chivasso, per il titolo che ha conquistato in MotoGp. I tifosi sono tornati nella grande piazza centrale dove domenica 6 novembre per assistere alla sfida decisiva a Valencia era stato allestito un maxischermo. In questa giornata hanno assistito nuovamente alle immagini del trionfo iridato di Pecco. A celebrare l'impresa del pilota, classe 1997, c'erano i vertici della sua squadra, la Ducati. Davide Tardozzi e Paolo Ciabatti hanno sottolineato le doti umane del campione, proprio come hanno fatto Guido Meda e Mauro Sanchini.

Il telecronista della MotoGp e l'ex pilota che lo affianca al commento tecnico hanno ripercorso le tappe più significative della carriera di Pecco, dal primo successo in Moto3, ad Assen, al titolo mondiale vinto nel 2018 in Moto2, quando divenne il primo pilota vincente della VR46 Academy. Hanno ripercorso insieme a Bagnaia le prime tappe del suo sogno che si è realizzato passo dopo passo, trasferendosi nelle Marche dove è sportivamente cresciuto grazie anche al supporto di Valentino Rossi. Una meritata settimana di festa.