Bagnaia trionfa a Misano in volata su Bastianini: il Ducatista riapre il Mondiale

Suona l'inno di Mameli a Misano Adriatico. Sul gradino più alto del podio sale Pecco Bagnaia che con una prestazione maiuscola conquista la vittoria in una memorabile edizione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il pilota torinese della Ducati, che scattava dalla quinta posizione a causa di una penalità di 3 posti in griglia rimediata dopo le libere, ha dovuto sfruttare tutte le sue doti per conquistare un successo importantissimo.

MotoGp, Misano: il trionfo di Bagnaia

Pecco grazie a una partenza perfetta si è portato in seconda posizione alle spalle dell’australiano Jack Miller, poi caduto al secondo giro. Una volta al comando ha gestito la corsa fino alla fasi conclusive, difendendosi prima dai tentativi di sorpasso di Vinales (Aprilia), alla fine terzo, poi, nella seconda parte di gara, al prepotente ritorno del suo futuro compagno di team in Ducati, Enea Bastianini.

Il pilota riminese, secondo per soli 31 millesimi, ha mostrato nuovamente quanto il soprannome la Bestia sia meritato sul campo. Soltanto un soffio l’ha privato della vittoria casalinga. La lotta tra i due italiani ha infiammato il pubblico di Misano e quello davanti alla tv. La MotoGp ha dato segnali importanti di come i suoi giovani piloti siano in grado di offrire uno spettacolo appassionante.

Il Mondiale MotoGp 2022 con Bagnaia che si porta a 30 punti da Quartararo, a sei gare dalla fine della stagione è ufficialmente riaperto. Il pilota transalpino della Yamaha, campione del mondo in carica, oggi si è dovuto accontentare della quinta posizione, alle spalle di un ottimo Luca Marini (Mooney Vr46), quarto.

Chiude in un'onorevolissima 12esima piazza Andrea Dovizioso (Yamaha WithU). Il forlivese ha ricevuto tante manifestazioni d'affetto in questo weekend conclusivo della sua carriera in MotoGp, segno di quanto affetto abbia meritato tra i tifosi, gli avversari e gli addetti ai lavori. Non è stata eccezionale la domenica di Marco Bezzecchi (Mooney Vr46), che ha vanificato la prima fila e ha chiuso 17esimo dopo un errore e per Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing), 20esimo. Altra gara da dimenticare per Franco Morbidelli (Yamaha), che si è ritirato, proprio come il collaudatore Ducati, Michele Pirro.

Il Mondiale MotoGp proseguirà ad Aragon, domenica 18 settembre. In Spagna potrebbe tornare un altro protagonista. Marc Marquez (Honda), presente ai box di Misano, prepara il suo test e non vede l’ora di tornare in sella a una Honda che senza di lui è sempre più agonizzante. Bagnaia c’è, il Mondiale MotoGp è riaperto.