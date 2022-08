Bagnaia trionfa a Silverstone, Quartaro soltanto 8°: festa italiana in Gran Bretagna

Pecco Bagnaia trionfa nel Gran Premio di Gran Bretagna.Oggi, domenica 7 agosto, il pilota torinese della Ducati, vincendo una gara appassionante e combattuta, conquista la quarta vittoria stagionale, l'ottava della sua carriera in MotoGp. Pecco, che aveva ottenuto un importante successo ad Assen, prima della pausa estiva, al ritorno delle vacanze vince a Silverstone, resistendo nel finale all’arrembaggio di Maverick Vinales, Aprilia.

In terza posizione si piazza il compagno di team Jack Miller (Ducati), che precede uno strepitoso Enea Bastianini (Gresini Racing), quarto, capace di rendersi protagonista di una super rimonta che culmina con il sorpasso su Jorge Martin (Pramac Racing), quinto, il suo rivale per il posto nella Ducati ufficiale il prossimo anno. Sono 5 le moto italiane nella top-5 della MotoGp a Silverstone: un risultato storico.

MotoGp Silverstone: Il trionfo di Bagnaia

Pecco centra un'altra vittoria che lo porta a 49 lunghezze da Fabio Quartararo (Yamaha), oggi soltanto ottavo. Il distacco in classifica di Bagnaia dal campione del mondo in carica, complice una stagione in cui non sono mancati errori e sfortuna, resta importante. I punti sono tanti, ma si può sognare una rimonta verso il titolo che sarebbe grandiosa.

Nella classifica iridata Fabio Quartararo è al comando con 180 punti, inseguito da Aleix Espargarò (Aprilia a 158), da Pecco Bagnaia, terzo a 131 e da Enea Bastianini, quarto a 118. Un grande plauso lo merita Aleix Espargarò più forte del dolore per un violento highside di cui è stato vittima nelle FP4 che ne aveva messo a rischio la partecipazione alla gara. Una straordinaria difesa del suo secondo posto nella classifica del Mondiale.

Bagnaia, nel Gp di Gran Bretagna, è stato bravissimo a ricucire lo strappo da Alex Rins (Suzuki) che aveva cercato di allungare a metà gara. Il pilota spagnolo della Suzuki ha poi chiuso settimo, alle spalle di Miguel Oliveira (Ktm). La vittoria di Pecco è stata bellissima e sofferta: così suona l’inno di Mameli per Pecco Bagnaia a Silverstone. La seconda parte della stagione MotoGp inizia sorridendo all’Italia. Lo spettacolo della MotoGp proseguirà tra due settimane: domenica 21 agosto si corre il Gran Premio d’Austria.

MotoGp Gran Bretagna: l'ordine d'arrivo

1) Francesco Bagnaia (Ducati)

2) Maverick Vinales (Aprilia)

3) Jack Miller (Ducati)

4) Enea Bastianini (Ducati)

5) Jorge Martin (Ducati)

6) Miguel Oliveira (KTM)

7) Alex Rins (Suzuki)

8) Fabio Quartararo (Yamaha)

9) Aleix Espargarò (Aprilia)

10) Marco Bezzecchi (Ducati)

11) Brad Binder (KTM)

12) Luca Marini (Ducati)

13) Takaaki Nakagami (Honda)

14) Pol Espargarò (Honda)

15) Franco Morbidelli (Yamaha)

16) Andrea Dovizioso (Yamaha)

17) Alex Marquez (Honda)

18) Remy Gardner (KTM)

19) Stefan Bradl (Honda)

20) Darryn Binder (Yamaha)

21) Raul Fernandez (KTM)

22) Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Rit) Joan Mir (Suzuki)

Rit) Johann Zarco (Ducati)

MotoGp, la classifica iridata dopo il Gp di Gran Bretagna