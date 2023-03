Impresa Bagnaia: vince la prima Sprint Race della storia della MotoGp

Un altro trionfo storico per Pecco Bagnaia. Il pilota torinese ha vinto la prima sprint race della storia della MotoGp che si è disputata oggi, sabato 25 marzo, sul tracciato di Portimao. Nel Gran Premio del Portogallo ha debuttato il nuovo format con le qualifiche nella tarda mattinata e la corsa, sulla distanza dimezzata, nel pomeriggio.

Pecco, che scattava in prima fila, dalla seconda posizione, ha conquistato i primi 12 punti mettendo a segno un bellissimo sorpasso all’ultimo giro su Jorge Martin (Pramac Racing), l’ultimo degli avversari a cedere. Lo spagnolo, in sella alla Ducati del team Pramac, sembrava ormai avviarsi verso il successo, ma Bagnaia negli ultimi giri è riuscito a chiudere il gap, andando a prendersi la vittoria.

Un premio meritato, frutto delle sue capacità di leggere gli sviluppi di una corsa, interpretando nel migliore dei modi una sprint-race per tutti inedita e quindi piena di insidie e incognite.

Il terzo gradino sul podio è per lo spagnolo Marc Marquez (Honda) che nel finale ha la meglio su Miller (Ktm), Vinales (Aprilia), Aleix Espargarò (Aprilia) e Oliveira (RNF Aprilia). La sprint race ha regalato spettacolo con 12 giri avvincenti e tanti sorpassi sulla difficile e insidiosa pista portoghese.

Tantissime emozioni positive, ma una che è un vero dispiacere. Il compagno di squadra di Pecco, Enea Bastianini, ha riportato una frattura alla spalla dopo un incidente innescato da Luca Marini. Sarà sicuramente costretto a saltare la gara di domani. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più sui tempi di recupero.

Domani, domenica 25 marzo, si correrà il Gran Premio del Portogallo. Pecco Bagnaia, dopo aver vinto la prima Sprint Race della storia della MotoGp, cercherà il bis per fare il pieno di punti in terra lusitana. I suoi avversari, però, sono pronti a dargli filo da torcere per rendere sempre più avvincente questa stagione che è iniziata nel migliore dei modi.