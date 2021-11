Pecco Bagnaia trionfa a Portimao: la Ducati è campione del mondo

Dalle stalle alle stelle. La Ducati, dopo il weekend nero di Misano, dove il team ufficiale aveva dovuto digerire i due ritiri di Pecco Bagnaia e Jack Miller, fa incetta di punti nel Gp dell’Algarve e si laurea per il secondo anno consecutivo campione del Mondo Costruttori.

L’obiettivo, che era stato fissato dopo che Fabio Quartararo aveva matematicamente conquistato il titolo piloti, è stato raggiunto nella penultima gara della stagione, il Gp dell’Algarve sul tracciato di Portimao.

Oggi, domenica 7 novembre, Pecco Bagnaia, che scattava dalla pole position, ha dominato la gara. Joan Mir (Suzuki), l’unico che ha provato a seguire il suo ritmo indiavolato, si è dovuto accontentare della piazza d’onore, con più di due secondi di distacco, mentre Jack Miller, l’australiano della Ducati, ha regalato alla Rossa i preziosissimi punti del terzo posto, vincendo un bel duello contro un Alex Marquez (Honda LCR), quarto, che proprio nella gara in cui mancava per infortunio il fratello Marc (Honda Hrc), ha offerto la sua prova più solida in questa stagione.

MotoGp Algarve, Bagnaia trionfa e la Ducati è campione del mondo

Bagnaia aveva una gran voglia di rivincita ed è andato a prendersi meritatamente il suo terzo successo in carriera. Un risultato importante che, come sottolineato dal suo ingegnere Gigi dall’Igna, aumenta i rimpianti per la possibilità di giocarsi il titolo iridato fino alla fine.

Il Mondiale piloti è sfumato a Misano, complice una caduta a poche tornate dalla fine. Oggi, domenica 7 novembre, a cadere in Portogallo è stato Fabio Quartararo, mentre era in bagarre per la sesta posizione.

La caduta del nizzardo della Yamaha ha regalato alla Ducati la certezza aritmetica della conquista del Mondiale Costruttori.

MotoGp, il finale a Valencia con l’ultima di Valentino

La stagione 2021 della MotoGp si concluderà la prossima settimana a Valencia. I protagonisti del Mondiale regaleranno l’ultimo spettacolo del 2021. Sarà una gara tutta da seguire per un motivo speciale. Sarà l’ultima di Valentino Rossi in MotoGp. Saranno in 100.000 a tributare un grande omaggio al Dottore che lascerà il Motomondiale dopo 26 stagione.