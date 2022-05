Bagnaia strafelice dopo la vittoria di Jerez: "Sono commosso, orgoglioso del lavoro fatto"

Una vittoria importantissima che rilancia le sue ambizioni in campionato. Pecco Bagnaia, dopo un difficile inizio di stagione, aveva bisogno di un trionfo come quello di Jerez.

La strepitosa pole position, messa a segno nella giornata di sabato, è diventata un meraviglioso viatico per andare a vincere la gara a Jerez conducendola dall'inizio alla fine.

Un ritmo impressionante che ha costretto anche il campione del mondo Fabio Quartararo (Yamaha) a doversi accontentare della seconda posizione.

Bagnaia vince a Jerez: il commento

Pecco ha voluto commentare con queste parole il successo centrato sulla pista di Jerez:

“Sono commosso. Sicuramente la prima vittoria dello scorso anno ad Aragón è stata importantissima, ma quella di oggi è stata ancora più bella e molto più sofferta. Arriviamo da un periodo difficile, nel quale per diversi motivi non siamo mai riusciti a dimostrare il nostro reale potenziale, ma qui sapevo che eravamo nelle condizioni giuste per poter fare bene. Abbiamo lavorato tantissimo fin dal Qatar e finalmente oggi siamo arrivati pronti per affrontare la gara. Ho spinto tantissimo e durante tutti i 25 giri ho girato in modo costante. Sono orgoglioso del lavoro che è stato fatto, non solo con la mia squadra, che ringrazio, ma anche a casa con l’Accademy e la mia famiglia!”.

Positiva anche la prova dell'altra Ducati ufficiale, quella di Jack Miller, che ha chiuso in quinta posizione:

“Sapere di avere Marc Marquez dietro per 22 giri non è sicuramente una situazione facile da gestire, ma nonostante la pressione sento di aver guidato bene oggi! Durante i primi quattro giri ero con Pecco e Quartararo, ma poi non sono più riuscito a mantenere lo stesso ritmo. Ho dato il massimo cercando di prestare attenzione solo alla mia gara. Fin dall’inizio avevo qualche problema a mantenere la giusta linea nella curva cinque e alla fine Marc mi ha passato proprio in quel punto. Dopo che Aleix ha superato entrambi, Marc e io abbiamo avuto un bel duello all’ultimo giro. Sono abbastanza contento: abbiamo lottato per il podio e ottenuto un risultato positivo e con l’esperienza di oggi potremo solo migliorare nelle gare future. Complimenti a Pecco! Ha fatto davvero una grandissima gara”.

Anche i vertici Ducati sono davvero contentissimi per la prova di Bagnaia. Queste le parole del direttore generale di Ducati Corse, Luigi Dall'Igna:

“Pecco ha fatto davvero una gara incredibile e questa vittoria ha sicuramente diversi significati per noi. Dopo la qualifica strepitosa di ieri era importante riuscire a fare bene anche oggi. Sicuramente anche in Portogallo avrebbe potuto fare bene, ma è stato bello vederlo in forma e lottare nuovamente per la vittoria. Siamo molto soddisfatti perché oggi siamo riusciti finalmente a dimostrare il vero potenziale della nostra moto. Anche Jack ha fatto una buona gara e fino a cinque giri dalla fine ha lottato per il podio. Complimenti ancora a Pecco e un grazie a tutto lo staff di Ducati Corse per il loro lavoro!”

Pecco, grazie al successo di ieri, domenica 1 maggio, ha conquistato 25 punti molto importanti con cui si è porta in quinta posizione nella classifica del campionato, a meno 33 dal leader del mondiale Quartararo (Yamaha).