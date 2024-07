Bagnaia trionfa in Germania, Martin cade: Pecco torna in testa al Mondiale

Suona l'inno italiano al termine del Gran Premio di Germania. A fare festa per la sua quarta vittoria consecutiva nelle gare domenicali è Pecco Bagnaia. Il torinese della Ducati ha conquistato oggi, domenica 7 luglio, sul tracciato del Sachsenring, un successo molto importante nella stagione in cui insegue il suo terzo titolo iridato in MotoGp.

Decisivo l'errore al penultimo giro dello spagnolo del team Pramac Jorge Martin che è finito a terra proprio quando stava spingendo a tutta per cercare di impedire la rimonta di Nuvola Rossa.

Completano il podio i fratelli Marquez con Marc secondo davanti ad Alex e autore di una spettacolare rimonta dalla tredicesima posizione. Quarto posto per Enea Bastianini (Ducati) che ha la meglio dopo una grande podio sull'ottimo Franco Morbidelli (Pramac Racing), quinto. Sesto Oliveira (Aprilia), settimo Acosta (Ktm), ottavo Bezzecchi (Vr46)

Grazie al successo di oggi, domenica 7 luglio, Bagnaia torna leader del campionato con 10 punti di vantaggio su Jorge Martin.

"Gara regalata? Non è stato facile, ci ho provato all'inizio per stare in prima posizione, quando Martin mi ha superato mi sono detto che stavamo spingendo troppo. Ho cercato di recuperare il distacco. Ho mantenuto la pressione su Jorge e vedevo che stava facendo qualche piccolo errore. Sono molto felice, è la mia prima vittoria qui al Sachsenring", ha commentato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.

Per Pecco non c'era modo migliore per andare in vacanza in questa pausa estiva della MotoGp durante la quale sposerà, domenica 20 luglio, Domizia Castagnini. La seconda parte della stagione MotoGp inizierà domenica 4 agosto con il Gran Premio di Gran Bretagna sul tracciato di Silverstone.