Troppo dolore per Bastianini: non rischia e non corre il Gp di Spagna

Enea Bastianini non corre il Gp di Spagna. Il pilota riminese della Ducati soffre ancora per i postumi della frattura della scapola rimediata nella caduta di Portimao, nel primo Gp della stagione che si è disputato lo scorso 27 marzo.

Successivamente il pilota riminese era stato costretto a saltare le gare in Argentina e ad Austin. "Enea ha ancora troppo male e non correrà il GP di Spagna. In queste condizioni non ha senso prendersi rischi e correre", ha detto il team manager Ducati Davide Tardozzi.

Già ieri Bastianini era parso decisamente provato dalle libere del venerdì, chiuse decisamente lontano nei tempi dai migliori. Dopo qualche giro oggi, sabato 29 aprile, ha deciso di non prendersi rischi inutili, puntando a presentarsi al meglio al prossimo appuntamento, il Gp di Francia, in programma domenica 14 maggio a Le Mans.