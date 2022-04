Perché Enea Bastianini può vincere il titolo mondiale

Due vittorie in quattro gare gli valgono la vetta del mondiale MotoGp. Enea Bastianini, 24 anni, la grande sorpresa di questi inizio di stagione, è meritatamente in testa al campionato. Il pilota del team Gresini con la sua Ducati 2021 ha trovato un feeling eccezionale, confermando i numeri mostrati nella seconda parte della sua stagione da rookie dove sulla sua pista di casa, Misano, aveva conquistato due podi.

MotoGp: il talento di Enea Bastianini

Quello che ha compiuto ora Bastianini, però, è un vero e proprio salto di qualità che nello stesso tempo è anche una conferma delle straordinarie doti che aveva sempre avuto, sin da quando correva da ragazzino nella Moto3 e che lo portarono a laurearsi campione del mondo nella Moto2 nella stagione 2020.

Quel talento visto da Fausto Gresini è cresciuto e si è affinato nel tempo e quest’anno è riuscito a regalare alla moglie di Fausto, Nadia Padovani, una commovente vittoria in Qatar, già nella prima gara del campionato, prima gara anche per il team Gresini tornato indipendente e vincente anche grazie alle moto Ducati.

Enea ha una grande capacità di leggere con lucidità le varie fasi della corsa, gestendola al meglio e massimizzando il risultato. Per questo una delle specialità di “casa Bastianini” è il tempismo che si concretizza con la grande rimonta o con l’attacco decisivo che la “Bestia”, questo il suo soprannome, è capace di sferrare al momento giusto.

MotoGp, Bastianini: perchè può vincere il Mondiale

Quando sono arrivate le difficoltà sinora ha sempre dimostrato di riuscirle ad affrontarle portando a casa più punti possibile, facendo tesoro delle varie situazioni in modo che contribuissero alla sua crescita. Pensiamo alla pioggia del Gran Premio dell'Indonesia o alle difficoltà nel trovare il set-up ottimale della moto in Argentina.

Due gare dove ha comunque raccolto punti preziosi, prima di incassare un altro jackpot da 25 punti a Austin.

L'ultimo italiano a vincere 2 corse in MotoGp nelle prime 4 gare dell'anno è stato un certo Valentino Rossi che centrò questa partenza sprint nelle stagioni 2002, 2003, 2004, 2005, 2015.

Nel primo anno dopo più di un quarto di secolo in cui il Motociclismo deve fare a meno del Dottore, il sorriso contagioso del giovane Enea fa decisamente bene a tutto il movimento nazionale che spera di poter aggiornare presto i trionfi, avendo festeggiato l'ultimo titolo iridato di un italiano nel 2009 quando a vincerlo fu proprio Rossi.

Bastianini, il cowboy che ha trionfato a Austin gode del pieno sostegno della Ducati, pronta, visto quanto sta dimostrando, a dargli tutto il supporto necessario questanno e al più presto una sella ufficiale.

In questo mondiale I primi inseguitori di Bastianini sono Alex Rins (Suzuki), a 5 punti, che sta sinora mostrando una buona continuità e Aleix Espargarò (Aprilia), a 11 punti.

Il campione del mondo Fabio Quartararo, 44 punti, sta facendo i miracoli con una Yamaha che ha mostrato limiti tecnici evidenti, mentre gli altri due big della MotoGp, Marc Marquez e Pecco Bagnaia per diverse ragioni sono al momento attardati in classifica.

Il pilota torinese della Ducati ha totalizzato sinora solo 23 punti e ha come best score due quinti posti nelle ultime due gare, quelle in cui sta finalmente mostrando di stare trovando un feeling con la Ducati versione 2022.

Marc Marquez, invece, è stato fortemente condizionato dalla diplopia. In Qatar è stato protagonista di una gara prudente, chiusa in quinta posizione, poi ha incassato un pesante 0 in Indonesia, dove ha saltato la gara per un highside nelle prove che l'ha costretto a fare da spettatore in Argentina.

Tornato in gara nella sua Austin è stato colpito anche dalla sfortuna che ha condizionato la sua partenza relegandolo nelle ultime posizioni. L'otto volte campione del mondo, pilota della Honda, a quel punto ha rimontato fino alla sesta posizione, guidando al limite e facendo vedere quello che può fare il vero Marquez.

Un segno che questa MotoGp che sembra senza padrone ha molti candidati a esserlo. Le ambizioni crescono insieme alla consapevolezza che deriva dalle vittorie. Enea Bastianini è il primo a saperlo per il titolo MotoGp 2022 c'è anche lui e può davvero farcela.