Super Marco Bezzecchi trionfa in Argentina: tripletta Ducati, ma cade Bagnaia (16°)

Giornata memorabile in MotoGp. Oggi, domenica 2 aprile, Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d'Argentina, dominando una difficile gara sotto la pioggia sulla pista di Termas de Rio Hondo. Il pilota riminese, classe 1998, ha conquistato il suo primo successo in carriera in MotoGp, con un vantaggio di più di 4 secondi su Zarco e Marquez, che completano il podio regalando una tripletta alla Ducati.

La casa di Borgo Panigale, però deve anche fare i conti con la domenica da dimenticare di Pecco Bagnaia, per un errore al 18esimo dei 25 giri del Gp d’Argentina, quando è finito a terra alla penultima curva, mentre stava cercando di allungare su Alex Marquez. In quel momento Pecco stava cercando di consolidare un secondo posto. Pecco ha poi chiuso 16esimo, fuori dai punti.

“Stavo spingendo, era tutto sotto controllo, ma ero al limite. Mi dispiace, sono particolarmente arrabbiato con me stesso. Pensavo di aver capito cosa fare per non cadere più. Questo è stato un weekend complicato, oggi sarebbe stato perfetto essere lì, secondi. Questa è una caduta che non ti spieghi, che però mi fa proprio incazzare”, ha detto ai microfoni di Sky Sport nel dopogara.

Dopo 2 gare Bezzecchi è in testa al Mondiale con 50 punti, davanti a Bagnaia con 41, Zarco 35, Alex Marquez 33, Vinales 32. Tra 15 giorni, domenica 16 aprile, a Austin si corre il Gp delle Americhe, la terza gara della stagione.