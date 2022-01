MotoGp 2022 calendario Mondiale: le date e il programma dei 21 Gp

21 gare per quella che si annuncia come una stagione appassionante e combattuta. La MotoGp inizia a scaldare i motori per la prima stagione del dopo Valentino Rossi.

Tra gennaio e febbraio verranno svelate le nuove moto (qui trovate il calendario aggiornato delle presentazioni) e a marzo si comincerà finalmente a fare sul serio con la prima gara della stagione, la tradizionale corsa inaugurale in notturna, il Gran Premio del Qatar.

Il campione del mondo Fabio Quartararo (Yamaha) dovrà difendere il suo titolo dalle ambizioni di Pecco Bagnaia (Ducati), Marc Marquez (Honda), Joan Mir (Suzuki), giusto per citare i rivali più accreditati.

MotoGp 2022: il calendario

La MotoGp punta, dopo gli ultimi anni legati alle difficoltà dovute alla pandemia, a tornare a correre alcune gare extraeuropee che hanno fatto parte della sua storia e a esordire in nuovi paesi extra-europei.

La seconda gara, infatti, è in programma in Indonesia (20 marzo), dove si correrà per la prima volta, mentre il 3 aprile e il 10 aprile la MotoGp tornerà in America, in Argentina e negli Stati Uniti, in Texas.

La stagione europea si aprirà il 24 aprile in Portogallo, a Portimao e proseguirà con i consueti appuntamenti a Jerez (1 maggio) e Le Mans (15 maggio).

Il 29 maggio è la prima data da cerchiare in rosso per gli appassionati italiani, quella domenica si correrà al Mugello, mentre il Gran Premio di San Marino a Misano è in calendario per domenica 4 settembre.

Qui trovate tutti gli appuntamenti di una stagione di corse da non perdere.

MotoGp 2022: il calendario completo