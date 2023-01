MotoGp 2023, il calendario delle presentazioni in continuo aggiornamento

Domenica 26 marzo, a Portimao, prenderà finalmente il via la stagione della MotoGp 2023. Sarà una lunga stagione con 21 gare e la novità della sprint-race. Il conto alla rovescia è già partito e come sempre c’è grande attesa per la presentazione delle nuove moto.

La prima a svelare la nuova livrea sarà la Yamaha del vicecampione del mondo Fabio Quartararo e di Franco Morbidelli. La casa di Iwata presenterà la sua moto martedì 17 gennaio, mentre sabato 21 gennaio toccherà al team Gresini Racing che il prossimo anno avrà come piloti Fabio Di Giannantonio e la novità Alex Marquez.

Lunedì 23 gennaio, nella splendida cornice di Madonna di Campiglio e delle Dolomiti, verrà presentata la nuova Ducati del campione del mondo 2022, Pecco Bagnaia e del suo nuovo compagno di box, Enea Bastianini. Mercoledì 25 gennaio sarà l'ora della Pramac, satellite Ducati, di Jorge Martin e Johann Zarco, mentre giovedì 26 gennaio verrà mostrata la nuova Ktm ufficiale dell'ex Ducatista Jack Miller e di Brad Binder.

Bisognerà aspettare poi quasi un mese per vedere la nuova Honda del team ufficiale Repsol: giovedì 23 febbraio verrà presentata insieme ai piloti Marc Marquez e il neo-acquisto Joan Mir. Venerdì 10 marzo toccherà all'Aprilia ufficiale che punta a essere nuovamente protagonista con Aleix Espargaro e Maverick Viñales. Attualmente è ancora da definire la data di presentazione della nuova moto del team Mooney VR46 Racing Team di Valentino Rossi che in sella alle sue Ducati ha confermato Marco Bezzecchi, Rookie of the Year 2022 e Luca Marini.

MotoGp 2023, presentazioni moto: le date

Ecco quali sono i giorni che gli appassionati di MotoGp devono segnare sulla propria agenda per vedere le presentazioni delle moto del campionato di MotoGp 2023.