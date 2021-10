Dovizioso, presentato il compagno di box per il 2022: è il giovane Darryn Binder

La Yamaha ha annunciato oggi il suo nuovo acquisto per il team satellite. Darryn Binder, il talento della Moto3, dividerà il box del team satellite Yamaha con Andrea Dovizioso. L'attuale Yamaha Petronas, dal prossimo anno, si chiamerà RNF Racing,

Formeranno una coppia interessante dove il giovane Binder dovrà misurarsi con l’esperienza di un Dovizioso che vorrà fare bene dopo il rodaggio del rientro di quest’anno a stagione in corso.

I due, come il team malese, sperano indubbiamente di poter contare su una moto decisamente migliore rispetto a quella di quest’anno.

MotoGp: Darryn Binder sulla Yamaha satellite dal 2022

Darryn Binder, 23 anni, farà un bel salto dalla classe più leggera, dove vanta sei podi e una vittoria nel Gran premio di Catalogna 2020, alla classe regina. Nel campionato MotoGp, in sella alla KTM, corre anche suo fratello Brad, vincitore del titolo Moto3 nel 2016.

Il giovane pilota è stato accolto calorosamente da Lin Jarvis, Managing Director, Yamaha Motor Company: "Siamo lieti del fatto che l’anno prossimo farà parte dello schieramento Yamaha. Ci sono stati tanti confronti per compiere la scelta migliore in relazione al nuovo RNF MotoGP Team. Per il team satellite Yamaha si tratta di un nuovo inizio e quindi è ancora più adeguato il fatto che un pilota giovane e di talento come Darryn arrivi a far parte del team come successo in precedenza a Fabio e Franky (Morbidelli)”.

Queste le sue dichiarazioni: “Sono estremamente grato per questa opportunità, correre in MotoGP™ è il sogno di una vita. Non mi aspettavo di passare direttamente dalla Moto3™ alla classe regina ma credo di essere pronto per questa sfida e per tutto il duro lavoro che mi attende nel 2022”.

Il pilota sudafricano ha in mano già un'opzione per la stagione 2023.