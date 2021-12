MotoGp, rubate tre moto a Di Giannantonio: lo sfogo e l’appello sui social

"Ragazzi mi hanno aperto il box. Se trovate in giro caschi, tute, moto mie si tratta della roba che mi è stata rubata, per favore contattatemi subito". Fabio Di Giannantonio, dopo la brutta disavventura, lancia il suo appello via Instagram.

Il 23enne pilota romano che dalla prossima stagione debutterà in MotoGp in sella alla Ducati del team Gresini Racing ha pubblicato alcune foto delle moto che gli sono state sottratte e ha chiesto di essere contattato se ci saranno informazioni utili.

Nella stagione 2022 di MotoGp sarà il nuovo compagno di squadra di Enea Bastianini. Diggia è reduce da un 2021 in Moto 2 dove ha ottenuto una vittoria, nel Gp di Spagna a Jerez, tre podi e il settimo posto finale nel campionato. Nel 2018 è stato vicecampione del mondo in Moto3 e ha corso tre stagioni nella classe di mezzo, prima con moto Speed Up e poi con Kalex.