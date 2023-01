Lorenzo Gresini ricorda papà Fausto: "Manchi tanto qui, auguri di compleanno ovunque tu sia"

Lorenzo Gresini ricorda il papà Fausto, nel giorno del suo compleanno. Oggi, lunedì 23 gennaio, il figlio del campione imolese scrive sui suoi canali social: “Ciao Bà! È passato un altro anno, u’altra candelina da far spegnere al vento, un altro compleanno sta passando e qui resta un posto vuoto e una torta senza festeggiato. Tanti auguri ovunque tu sia... manchi tanto quì! Ti voglio bene! Oggi un brindisi va a te!”, ha scritto il figlio sui suoi canali social, per ricordare papà Fausto Gresini.

Fausto Gresini è stato due volte campione del mondo in 125 nel 1985 e nel 1987 su Garelli con 21 Gp vinti. Alla fine della stagione 1994, ha fondato il team Gresini Racing, di cui era anche manager e ha vinto 6 titoli iridati: con Daniel Pedrosa e Daijiro Kato in 250, Toni Elias in Moto2, Jorge Martin in Moto3 e Matteo Ferrari nella Elettrica. Per tre volte il 2° posto in MotoGP.

Fausto Gresini è stato anche il manager di Marco Simoncelli e lo scopritore di Enea Bastiniani, diventato quest'annno pilota ufficiale del team Ducati dove è il nuovo compagno di squadra del campione del mondo Pecco Bagnaia. Bastianini, che l'anno scorso ha corso con il team Gresini Racing, ha chiuso il campionato in terza posizione, regalando una bellissima gioia a tutto il team Gresini, in particolare alla famiglia di Fausto, la moglie Nadia Padovani che ha preso il ruolo di team principal della squadra, dopo la morte per Covid del marito avvenuta il 23 febbraio 2021.

Memorabile la prima gara dello scorso anno, in Qatar, vinta da Bastianini con la commozione di Nadia Padovani: quel successo fu dedicato a Fausto. Quest’anno il team Gresini affida le sue Ducati GP22 a Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez. La stagione 2023 della MotoGp inizia con il Gp del Portogallo, in programma domenica 26 marzo.