Bagnaia investito al via del Motogp di Catalogna: maxi carambola e bandiera rossa

Bruttissima caduta per il pilota italiano Pecco Bagnaia che viene disarcionato dalla sua moto e travolto su una gamba da Binder che sopraggiungeva alle sue spalle.

Bagnaia è cosciente, ma ovviamente si teme per il prosieguo della stagione. Coinvolti in una precedente caduta Alex Marquez, Bastianini, Zarco, Di Giannantonio e Bezzecchi, tutti in grado di riprendere la gara.