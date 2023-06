MotoGp Sachsenring, Incidente Marquez-Zarco, Melandri: "Vero problema piste attuali"

“È sempre stata una delle mie più grandi paure l’uscita dei box del Sachsenring. L’incidente tra Marc Marquez e Zarco è stato solo un evento sfortunato ma allo stesso tempo molto fortunato perché entrambi sono sulle loro gambe”, Marco Melandri commenta così sui suoi canali social la scivolata avvenuta ieri, venerdì 16 giugno, nelle fasi conclusive delle prove libere del Gp di Germania con cui l’8 volte campione del mondo della Honda ha travolto il francese in sella alla Ducati del team Pramac.

“A 3 minuti dal termine del turno più importante di prove libere per accedere alla Q2 tutti sono al limite – sottolinea Melandri – MM93 più di ogni altro. Una moto non all’altezza, la ricerca di una prestazione impossibile, una frenata cieca con cambi di pendenza già difficili di per sé. Un passato che di certo non aiuta a trovare le parole e/o una scusa per difenderlo. In questo caso, credo che non abbia colpe per la caduta, ci ha provato, ci prova e ci riproverà. Una pista che sulla carta è la sua ultima possibilità per tornare in alto: entrare in Q2 sarebbe stato un passaggio obbligato per provare nell’impresa”.

Melandri, che ha ribadito la sua stima per Marquez anche se spesso è al limite con le sue azioni, giudicandolo indifendibile a Portimao, ricostruisce così la dinamica dell’incidente: “Zarco usciva di fretta per provare a sfruttare 2 giri lanciati, il primo è sempre difficile viste le sole 3 curve a destra. Personalmente per scelta non mi sono mai fatto trovare a centro curva, all’esterno e a 3 minuti dalla fine di un turno di prove così importante. Una moto ferma è come sbattere in un muro per un pilota che arriva, per chi è fermo (Zarco) è come essere travolto da un camion: basta vedere come è stata sventrata la sua moto. Se la moto di Marquez avesse colpito Zarco mezzo metro più indietro? Se fosse stato Marquez e non la sua moto a colpire Zarco? In questo caso non credo so possa dare colpa a qualche d’uno, se non a MM93 per non aver degnato di uno sguardo Zarco, a terra, dolorante”.

Melandri, nel finale del suo lungo post, ha sottolineato quelli che sono a suo avviso i pericoli dell’attuale MotoGp chiedendo alle persone cosa ne pensino: “Il vero problema credo sia che le piste attuali non siano più adatte alle moto di oggi troppo veloci e pesanti, dove gli spazi di fuga non bastano più in caso di caduta. Lo stesso vale per come sono state progettate le piste, le uscite e entrate dai box, spesso in posti molto critici, anche in circuiti di nuova generazione”.