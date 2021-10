Marco Simoncelli, quello che resta del sogno spezzato: 10 anni fa la morte a Sepang

Dieci anni. Tanto tempo è passato dal 23 ottobre 2011, dall’immane tragedia di Sepang, quando in una frazione di secondo si spense la vita di Marco Simoncelli. Il campione di Coriano, che aveva 24 anni, stava definitivamente sbocciando in MotoGp.

In quell’anno, il 2011, in sella alla sua Honda San Carlo del team Gresini aveva conquistato due pole position, una nel Gran Premio della Catalogna e l'altra nel Gran Premio d'Olanda.

Nella gara successiva, in Spagna, era caduto a 11 giri dal termine mentre era in testa e a Brno aveva conquistato il primo podio, un terzo posto nella classe regina.

Dopo il quarto posto di Misano, ottenuto lottando con Andrea Dovizioso e Ben Spies, sulla mitica pista di Phillip Island, in Australia, aveva ottenuto il secondo posto, quello che purtroppo resterà il suo miglior risultato in carriera.

Il “Sic”, al Sepang International Circuit, in quello che si sarebbe rivelato come un weekend maledetto, voleva la vittoria. Sapeva di valerla perché su quella pista nei test prestagionali aveva ottenuto il miglior tempo.

A quel tracciato era anche particolarmente affezionato perché, proprio in Malesia, nel 2008, si era laureato campione del mondo nella 250.

Scattava dalla quarta posizione e voleva vincere in rimonta. La terribile fatalità si è verificò nel secondo giro del Gran Premio della Malesia 2011.

Il pilota romagnolo perse il controllo della sua Honda alla curva 11. Nel tentativo di restare in sella sterzò improvvisamente verso destra e venne investito dai piloti che lo seguivano, Colin Edwards e Valentino Rossi, che non poterono fare nulla per evitarlo.

La sua morte, in diretta televisiva, fu un vero e proprio lutto nazionale, a cui seguì la trasmissione in diretta della cerimonia funebre dove erano presenti 25.000 persone.

Il Coni proclamò doverosamente un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive e quell'esempio venne seguito dalla Camera dei deputati e da molte istituzioni locali.

Anche il Milan, la squadra di cui era tifoso sin da bambino giocò, poche ore dopo la sua scomparsa, con il lutto al braccio la partita di campionato contro il Lecce.

C’è un’immagine, tra le tante di Simoncelli, che è indelebile nella mente di tutti gli appassionati. Risale proprio a Sepang 2008, quando entrò nell'albo d'oro dei piloti capaci di conquistare il campionato del mondo.

Mentre esultava per quello che sarebbe stato il suo unico titolo nel Motomondiale, Supersic dopo il traguardo si toglie il casco, rimane in sella alla sua moto e apre le sue braccia come a mimare il volo. In quegli attimi c’è la gioia pura, la soddisfazione per un sogno lungamente inseguito e finalmente realizzato. C’è tutto quello che resta di lui, che è rimasto più forte anche se il suo sogno è stato spezzato da un maledetto destino.

Supersic è entrato comunque nella Hall of Fame della MotoGp, tra le leggende del Motomondiale, perché oltre alle innegabili qualità sportive possedeva innegabili qualità umane. Era diventato un personaggio ma non aveva mai perso la sua spontaneità e la sua disponibilità.

Valentino Rossi, nelle ore successive alla tragedia, scrisse: “Sic era come un fratello minore. Tanto duro in pista e tanto dolce fuori. Mi mancherà un sacco.”

Marco Simoncelli, in tutti questi anni, è mancato a tutti. Gli amanti del Motomondiale non l’hanno mai dimenticato e hanno continuato a immaginare i duelli che avrebbe combattuto in pista dove si sarebbe sicuramente confrontato con Marc Marquez, negli anni in cui il campione spagnolo vinse titoli a ripetizione.

Sic, però, non è presente solo nei ricordi sportivi, perché era amato da tutti, anche da coloro che abitualmente non seguono il Motomondiale e addirittura da coloro che non sanno nulla del Motociclismo. Lo spiega bene anche Paolo Beltramo, il giornalista ma soprattutto l’amico di Marco Simoncelli, la voce che racconta “Simoncelli, il sogno spezzato” per "Ossi di Seppia. Quello che ricordiamo", disponibile su RaiPlay.

Beltramo sottolinea come, a dispetto del tempo che passa, Marco sia ancora presente e amatissimo, basti pensare ai tantissimi tifosi che portano con orgoglio il numero 58. Un qualcosa che potrebbe risultare anche anomalo e sproporzionato se si pensa che ha vinto un solo titolo nella classe di mezzo, nel 2008.

La risposta al perché il ricordo di Marco Simoncelli resti così vivo, incurante del tempo che passa, si può trovare vedendo l’esempio che ha saputo dare. Il Sic aveva un sogno e l’aveva realizzato, quello di correre nel Motomondiale. Fin da piccolo, come si vede dal documentario Rai “Ossi di Seppia” voleva diventare un pilota e sapeva di essere un pilota forte. A questo aveva dedicato tutte le sue energie.

La MotoGp era il suo mondo, stava vivendo la vita che voleva e l’ha vissuta fino a una fine purtroppo prematura. Ma ha vissuto facendo ciò che gli piaceva, facendolo bene e divertendosi nel farlo. Questo, nonostante la tragedia, ancora adesso è un esempio di vita per tutti quelli che sono in cerca di un’ispirazione.

SuperSic c’è ancora proprio per quello che resta di lui per l’impegno dei suoi famigliari e dei tanti volontari.

La Fondazione Marco Simoncelli come il Museo del Sic, l'intitolazione del Santa Monica a Misano, il Marco Simoncelli World Circuit, il monumento in via Garibaldi, il murales della scuola Media Gabellini, il palazzetto dello sport, a Coriano e la Casa Marco Simoncelli a S. Andrea in Besanigo, che ospita quelle persone speciali a cui Marco regalava il suo amore, sono esempi concreti di quanto sia vivo il ricordo e di quanto lo stesso diventi un modello per continuare a fare attività benefiche ‘Nel nome del Sic’.

C'è una parte di lui che corre ancora nel Motomondiale. La squadra corse SIC58 corre nel campionato del mondo Moto3 grazie alla passione di papà Paolo che ha avuto il benestare di mamma Rossella e della sorella Martina. Così è nato un team che vuole aiutare quei bambini che altrimenti non avrebbero mai potuto correre. Perchè possano realizzare anche loro il sogno di Marco Simoncelli.