Marc Marquez non corre nemmeno ad Assen: tornerà grande o è il definitivo tramonto?

Marc Marquez non correrà nemmeno il Gran Premio d'Olanda ad Assen. Dopo il forfait della scorsa settimana al Sachsenring, quando decise di non rischiare dopo 5 cadute nei turni di prova, per la seconda domenica consecutiva la Honda numero 93 dell'otto volte campione del mondo non sarà sulla griglia di partenza.

Decisivo il tamponamento di ieri a Enea Bastianini in Q1. La botta alle costole, già incrinate, hanno portato i medici a dichiarare Marquez unfit.

Sui social Marc Marquez spiega così questa decisione: “Come sapete, non sono arrivato fisicamente al cento per cento ad Assen. Oltre alla distorsione e alla frattura del dito, hanno visto che c'era una costola fratturata che mi ha causato molto dolore. Questa mattina mi sono svegliato con molto dolore e, dopo un controllo con l'equipe medica, abbiamo deciso di non correre oggi per evitare che peggiori e poter così recuperare nelle prossime settimane. Grazie a tutti per il supporto!".

Marc Marquez vuole recuperare la sua condizione fisica, sfruttando la pausa estiva, per presentarsi al 100% al Gran Premio di Gran Bretagna, in calendario a Silverstone, domenica 4 agosto. La sua speranza è che anche la Honda riesca a trovare delle soluzioni per accorciare un gap sempre più evidente con Ducati, Aprilia e Ktm.

A evidenziare la pericolosità della Honda attuale sono anche i problemi avuti da Mir e Rins, che sono stati disarcionati dalla loro moto e sono finiti in ospedale.

La carriera di Marquez è sempre più in crisi e i guai fisici si susseguono da quell'infortunio al braccio a Jerez, nel primo Gp dopo la pandemia. Marc Marquez volle correre veloce anche fuori dalla pista, affrettando i tempi di recupero, con il risultato che dovette operarsi più volte. Poi arrivarono anche i problemi di diplopia con conseguenti nuovi problemi da affrontare per il campione.

L’interrogativo diventa sempre più pressante. A 30 anni Marc Marquez tornerà il pilota che collezionava vittorie, che sembrava destinato a superare il record di 9 mondiali di Valentino Rossi e di 123 gare vinte da Giacomo Agostini o per lui questa crisi è un vero tramonto? Il campione spagnolo, se la Honda non riuscirà a mandare in pista una moto competitiva, meriterebbe un’altra sella per dimostrare quanto il suo talento possa eventualmente fare ancora la differenza battagliando con i piloti che negli ultimi anni si sono presi vittorie e podi?