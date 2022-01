MotoGp: La vista di Marquez migliora, il campione in pista con la moto da cross

Notizie positive per Marc Marquez. Il dottor Sanchez Dalmau, l'oculista che segue l'otto volte iridato, dopo l'ultima visita di controllo, lunedì 11 gennaio, ha confermato i miglioramenti del pilota di punta della Honda. Visti i progressi Marquez ha avuto l'autorizzazione per guidare una moto e per fare motocross.

MotoGp Marquez: obiettivo Sepang

I giri effettuati nel test privato con la moto da cross sul circuito di Ponts (Lleida) gli hanno regalato sensazioni positive che il campione spagnolo vuole al più presto verificare con un test su una pista asfaltata.

Marquez procede dunque sulla strada del suo recupero con l'obiettivo di essere presente a febbraio in Malesia (5-6 febbraio) e in Indonesia (dall'11 al 13 febbraio) per i test prestagionali della MotoGp.

La Honda, che presenterà la nuova RCV213V il prossimo 8 febbraio, conta sul rientro del suo asso per competere nella lotta mondiale nella stagione MotoGp 2022.