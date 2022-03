MotoGp, pauroso incidente per Marc Marquez nel warm up

Non ci sarà al via oggi Marc Marquez nel Gp d'Indonesia. Nessuna conseguenza grave, ma il pauroso incidente nel warm up consiglia prudenza: non correrà il gp di Indonesia. Nel warm up Marquez è rimasto vittima di una caduta bruttissima, un high side che lo ha proiettato in alto e poi sull'asfalto con grande violenza, mentre la sua Rc213Vc andava in pezzi. Ha perso conoscenza per qualche istante, si è rialzato molto intontito: lo hanno subito trasferito in ospedale a Lombok, la Tac ha dato esito negativo.

In ogni caso un'ora prima del via il dottor Angel Charte, responsabile medico del motomondiale, lo ha dichiarato "unfit". Non arruolabile, addio gp. Massima cautela e prudenza, il fenomeno spagnolo resterà in osservazione per le prossime 24 ore. Alberto Puig, team manager Honda ha confermato: "Il trauma è stato molto forte, la caduta davvero brutta. Abbiamo deciso che per precauzione era meglio evitare altri rischi". Marquez si sottoporrà al altri accertamenti a Barcellona.