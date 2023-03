Marquez operato alla mano destra: salta il Gp di Argentina

Marc Marquez non sarà al via del Gran Premio di Argentina, in programma il prossimo fine settimana all'Autodromo di Termas de Río Hondo. Il pilota della Honda, otto volte campione del mondo, ieri si è fratturato il primo metacarpo della mano destra nell’incidente con Miguel Oliveira nel GP del Portogallo. Marquez, penalizzato con due giri di long-lap, che sconterà al suo rientro, si è scusato con il pilota portoghese dell’Aprilia RNF, che, oltre a vedere compromessa la sua gara, ha rimediato una forte contusione.

Gli ulteriori accertamenti a cui si è sottoposto hanno evidenziato una frattura scomposta intrarticolare della base del primo metacarpo del pollice della mano destra. Marquez è stato operato a Madrid per ridurre la frattura con una fissazione interna tramite due viti.

Nella mattinata di oggi, lunedì 27 marzo, la Honda in un comunicato ha reso noto che il pilota salterà la gara in programma il prossimo weekend in Argentina. L'obiettivo è quello di "concentrarsi completamente sul recupero e arrivare ai prossimi appuntamenti nelle migliori condizioni possibili”.