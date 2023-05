MotoGp, Marquez rientra nel Gp di Francia: c'è l'ok dei medici

Buone notizie in casa Honda. Oggi, mercoledì 10 maggio, in un comunicato è stato ufficializzato che Marc Marquez correrà il Gran Premio di Francia a Le Mans in programma nel weekend. L'otto volte campione del mondo parteciperà quindi al 1000° Gp della storia del Motomondiale.

Ad autorizzare il suo ritorno in pista sono stati i medici che lo hanno operato alla mano destra per l'infortunio rimediato nella prima gara dell'anno a Portimao, gli stessi che avevano sconsigliato la sua partecipazione al Gran Premio di Spagna.

Marquez non corre da domenica 26 marzo, quando nel Gp del Portogallo, nel tentativo di superare Jorge Martin, sbagliò completamente la frenata e con un contatto pose fine anche alla gara di Miguel Oliveira. Per la manovra non dovrà scontare nessuna squalifica, dato che la Corte d’Appello ha accolto il ricorso della Honda. Il team ha sottolineato come il Collegio dei Commissari aveva indicato come sede per scontare la penalità di due giri di long-lap il Gp d’Argentina, a cui era però assente.

Nella caduta in terra portoghese Marquez, infatti, si era fratturato la base del pollice della mano destra ed era stato costretto a saltare le 3 gare successive, a Termas de Rio Hondo, a Austin e a Jerez. Marquez al momento è 19° in classifica a 80 punti da Bagnaia.

“Sono davvero felice di essere tornato con il Repsol Honda Team, sto per guidare di nuovo la mia moto. Prima di tutto voglio ringraziare il mio team medico per la professionalità e i consigli delle ultime settimane. Ovviamente come pilota vuoi sempre tornare il prima possibile, ma avendo un infortunio come questo era davvero importante dargli il tempo di guarire. Ora sono qui e sono completamente concentrato sulla guida, non ho preoccupazioni per l'infortunio perché è completamente guarito. Guardiamo al Gp di Francia e, cosa più importante, lavoriamo al massimo”, ha detto.