Marc Marquez ci sarà: domenica correrà a Austin

Ottima notizia in casa Honda. Marc Marquez dopo il confortante test svolto sul circuito di Alcarrás oggi, martedì 5 aprile, ha ricevuto l’ok dei medici per partecipare al Gran Premio d Austin, la quarta prova della stagione MotoGp. I progressi dell’otto volte campione del mondo nella guarigione della diplopia questa volta sono stati decisamente più rapidi.

MotoGp Austin: il ritorno di Marc Marquez

Marquez potrà dunque prendere parte al Gran Premio del Texas dove vanta sette vittorie. Anche l’anno scorso era in testa alla gara ed era stato privato del successo soltanto da un problema tecnico.

"Sono molto felice per questo rientro - ha commentato l'otto volte campione del mondo in un comunicato diffuso dalla Honda -.É una bella senzasizione quella di tornare, specialmente su di uno dei miei tracciati preferiti. Non ho fissato un obbiettivo, ci sono molte cose da fare e da considerare. La cosa più importante è tornare in sella in questo weekend."

Domenica 10 aprile il numero 93, che per questo nuovo episodio di diplopia dopo la brutta caduta nel Gran Premio dell’Indonesia ha saltato soltanto il Gran Premio dell’Argentina, sarà al via di una delle gare che più ama, pronto a correre.