Marc Marquez salta anche il Gp di Valencia: l’infortunio è più grave del previsto

Marc Marquez non sarà al via del Gran Premio della Comunità Valencia, l’ultimo appuntamento del Motomondiale in programma nel weekend da venerdì 12 a domenica 14 novembre.

È più grave del previsto l’ultimo infortunio riportato dall’otto volte campione del mondo in un allenamento off-road.

La Honda, nel primo comunicato della scorsa settimana, aveva parlato di una commozione cerebrale, riportata sabato 30 ottobre, ma in Portogallo era aumentato il mistero sulle sue reali condizioni.

Piloti e addetti ai lavori non avevano nascosto il loro stupore, considerando il fatto che dopo una caduta di quel tipo normalmente avrebbe fatto di tutto per esserci.

Marquez infortunato, salta Valencia e test

Invece il numero 93 non salterà solo una gara, ma anche la prova conclusiva del campionato di fronte al pubblico di casa e soprattutto i test prestagionali che si svolgeranno a Jerez il giovedì e il venerdì successivo, dove avrebbe potuto provare il prototipo della moto 2022.

"L'esame effettuato su Marc Márquez – ha dichiarato il Dottor Sanchez, oculista presso la Clinica di Barcellona - dopo il trauma occorso, ha confermato che il pilota è affetto da diplopia (visione doppia) e ha evidenziato una paralisi del quarto nervo destro con interessamento del muscolo obliquo superiore destro. È stato prescritto un trattamento conservativo con controlli periodici per seguire l'evoluzione clinica. Questo quarto nervo destro è quello che era già stato ferito nel 2011”, ha dichiarato Sanchez nel comunicato diffuso dalla Honda.