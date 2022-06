Miller lascia la Ducati: ora due anni in Ktm

Goodbye Ducati. Jack Miller dopo cinque stagioni con il Pramac Racing Team e le ultime due come pilota ufficiale del Ducati Lenovo Team, lascerà la Rossa al termine del 2022. Tra i ricordi più belli rimarranno le due gare vinte nella stagione 2021, il Gp di Spagna a Jerez e il Gp di Francia, quando sembrava poter ambire al titolo mondiale. In totale con la Desmosedici Gp Miller ha ottenuto 16 podi.

"Insieme a Jack abbiamo trascorso cinque bellissime stagioni, durante le quali abbiamo raggiunto traguardi davvero significativi per noi, come i due titoli costruttori ottenuti nel 2020 e nel 2021 e il titolo squadre dello scorso anno", ha detto Luigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati.

"Insieme al Pramac Racing Team e al Ducati Lenovo Team sono cresciuto molto come pilota e anno dopo anno mi sono sempre sentito la versione migliore di me stesso. Il prossimo anno affronterò una nuova sfida, ma ora voglio pensare a concludere questa ultima stagione che mi resta con la mia squadra nel miglior modo possibile", ha detto Jack Miller.

MotoGp, mercato piloti: Jack Miller in KTM

Il pilota di Townsville, classe 1995, ha firmato un contratto biennale con la KTM per le stagioni 2023-2024 e inizierà una nuova avventura con i colori ufficiali del Red Bull KTM Factory Racing.

Nel box ritroverà Francesco Guidotti, l'attuale team manager della casa austriaca, con il quale ha già lavorato per otto stagioni in MotoGp: "Conosco bene, so come gli piace lavorare e cosa può portare nel box. Credo che il suo carattere e il modo in cui guiderà e spingerà la nostra KTM RC16 ci aiuteranno molto in questa fase del nostro progetto", ha detto Jack Miller.