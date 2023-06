Miller, duro attacco a Marquez: "Ti pagano per correre, non per fare la principessa"

"Ti pagano per correre, non per fare la principessa e lamentarti della moto”. A riportare le parole di Jack Miller è Marca, il noto quotidiano spagnolo. L'australiano della KTM, al termine del GP di Germania al Sachsenring, concluso al sesto posto, unica moto non Ducati tra i primi nove, era davvero euforico e non ha lesinato, senza nominarli direttamente, un paio di stoccate al rivale e alla Honda.

"Ducati in questo momento stanno facendo bene, nessuno lo mette in dubbio, ma non sono sempre state così forti. Siamo gli unici (KTM, ndr) che non si lamentano della moto. Cerchiamo di fare qualcosa per risolvere i nostri problemi, mentre gli altri fanno solo i capricci e ripetono che la loro moto è una m…. ".

"Sì, ma perché fanno schifo? Perché è opera loro. Hanno cacciato il 99% degli ingegneri per prendere i loro. Ci sono i suoi ragazzi (di Marquez, ndr) lì dentro. E ora sono fregati e lui non riesce nemmeno a fare un giro. Quindi è opera loro”, ha sottolineato Miller.

La Honda, dopo le lamentele di Marquez, che domenica non ha corso il Gp dopo le numerose cadute nelle prove, sta cercando con un test a Misano di ridare competitività alla moto e di renderla anche più sicura in vista della gara di domenica 25 giugno ad Assen.

Se Miller (Ktm) ha criticato Marquez, in sua difesa sono intervenuti altri colleghi, in primis il compagno di marca Takaaki Nakagami (Honda LCR) che, al sito ufficiale della MotoGp, ha detto: "Ero dietro di lui e non ho notato assolutamente nulla di sbagliato da parte sua a livello di guida. Ha perso il posteriore, la moto non ha fermato quella perdita di aderenza ed è stato catapultato in aria. Un high-side veramente violento".

Fabio Quartararo (Yamaha), che sta a sua volta vivendo una stagione difficile con il suo team, ha più volte ribadito il sostegno a Marquez nel corso della stagione.