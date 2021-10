Valentino Rossi, domenica l'ultima gara in casa: come Misano festeggerà il Dottore

C’è un’unica certezza ma è la più importante. L’ultima gara di casa di Valentino Rossi avrà una cornice degna delle emozioni che il Dottore ha regalato per più di 25 anni ai suoi milioni di tifosi in tutto il mondo.

Valentino per più di un quarto di secolo è riuscito a fare di Tavullia l’ombelico del mondo, almeno di quello di chi lo ha amato e che durante il weekend di gara in terra romagnola non mancava mai di fare una visita nella vicina cittadina dove si trova la casa del campione che dista soltanto pochi chilometri dal Misano World Circuit.

Domenica 24 ottobre si avvicina. L’ultima danza di Valentino Rossi sul tracciato di casa, in pista, sarà un passo d’addio un po’ malinconico e triste. Il feeling con la Yamaha Petronas non è mai scattato e l’ultima annata è stata davvero difficile. Rossi così ha imboccato la Curva del tramonto e ha preso la decisione più difficile e più saggia. Ha scelto di appendere il casco al chiodo, consolato anche dalla ormai prossima paternità.

Domenica molto probabilmente sarà impegnato a lottare per posizioni lontane rispetto a quelle a cui aveva abituato i suoi tifosi nei suoi anni d’oro.

Fortunatamente, nelle posizioni che contano, ha lasciato i suoi eredi, i piloti della VR46 Academy, Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli in primis, pronti a riscaldare il cuore degli appassionati italiani.

MotoGp, l’ultima Misano di Valentino: Il programma

Per i suoi tifosi, come canta Cesare Cremonini, quando Rossi si ritirerà ‘Non sarà più domenica’. Per questo non è il momento di pensare al vuoto che genererà il suo addio ma è giusto celebrare quanto Valentino Rossi ha fatto in questi anni.

il circuito di Misano, Il Misano World Circuit intitolato al compianto amico Marco Simoncelli, sarà invaso dalla marea gialla che vuole fare festa. La Dorna, Sky e la VR46 hanno annunciato una coreografia che sarà capace di coinvolgere i 35.000 tifosi presenti al circuito e tutti coloro che guarderanno il Gran Premio da casa.

Anche le Frecce tricolori sono pronte a sorvolare i cieli di Misano. Un omaggio acrobatico a chi è stato capace di far battere milioni di cuori portando il suo 46, ormai simbolo del made in Italy, nel mondo.