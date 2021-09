Drammatico incidente in gara: è morto Dean Berta Viñales, cugino di Maverick

Il mondo della Superbike e dei motori è a lutto. Una terribile tragedia si è verificata, oggi, sabato 25 settembre, nel Mondiale Superbike. Dean Berta Viñales, il cugino di Maverick, il pilota che corre in MotoGp con l’Aprilia, ha perso la vita durante la Gara 1 della Supersport 300. Il pilota spagnolo era nato il 20 aprile 2006 e aveva 15 anni. Attualmente non c’è un filmato, ma stando alle prime ricostruzioni il corridore sarebbe caduto e poi sarebbe stato travolto dagli altri piloti.

E' morto Dean Berta Viñales

Il pilota ha riportato delle serie lesioni alla testa e al torace. Le vetture mediche sono immediatamente arrivate sul luogo dell’incidente e il pilota è stato assistito in pista, all’interno dell’ambulanza e al Centro Medico del circuito. Nonostante tutti gli sforzi compiuti dallo staff medico del circuito, il Centro Medico ha comunicato che purtroppo Berta Viñales si è dovuto arrendere alle serie lesioni riportate.

Gli organizzatori del Mondiale Superbike hanno espresso così il loro cordoglio sui social. "Siamo profondamente rattristati di segnalare la perdita di Dean Berta Vinales. La famiglia del Mondiale Superbike invia amore alla sua famiglia, ai suoi cari e alla sua squadra. La tua personalita', entusiasmo e impegno ci mancheranno enormemente. Mancherai a tutto il mondo delle corse motociclistiche, Dean. Corri in pace". Sono state annullate le gare della Superbike e Supersport 600 del sabato.

Berta Viñales stava attraversando un bel momento di forma nel corso della sua prima annata nel Campionato del Mondo FIM Supersport 300; a Magny-Cours in Gara 2 aveva conquistato un quarto posto prima della sesta posizione portata a casa in Gara 2 al Circuit de Barcelona-Catalunya oltre ad aver firmato il giro più veloce in Gara 1. Il Campionato mondiale Supersport è una competizione motociclistica destinata a modelli di moto derivati dalla produzione di serie. Il calendario si affianca a quello della Superbike. Le due categorie si differenziano principalmente per la cilindrata.