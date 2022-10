MotoGp Philip Island oggi in tv: dove vedere il Gp d'Australia in diretta e in differita (Sky e Tv8)

La lotta per il titolo Mondiale MotoGp 2022 è più viva che mai. A guidare la classifica a 3 gare dal termine del campionato c’è Fabio Quartararo (Yamaha), ma il campione del mondo in carica con 219 lunghezze, conserva soltanto 2 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia, a 217. Il pilota della Ducati, con le 4 vittorie consecutive da Assen a Misano e il secondo posto a Aragon, ha recuperato un centinaio di punti sul rivale, potendosi permettere anche il passo falso per lo 0 a Motegi.

Il ruolo di favorito per il titolo ora è tutto suo. In terza posizione, a 20 punti dal leader, c'è Aleix Espargarò (Aprilia) che resta aggrappato al suo sogno e a quello di tutto il team veneto. Ha 39 punti di distacco dalla vetta, sui 75 ancora a disposizione, Enea Bastianini (Gresini Racing). Anche l'altra Ducati ufficiale, quella di Jack Miller, che correrà in casa ha 40 punti dalla vetta e non è ancora tagliata fuori matematicamente dalla corsa al titolo.

MotoGp Australia: gli orari del Gp in diretta e in differita

Il Motomondiale torna a Phillip Island dopo 3 anni di pandemia su una tracciato molto amato dai piloti e dal pubblico. I piloti sono pronti a sfidarsi in gara sulla distanza di 27 giri e un totale di 120 chilometri.

Il Gp d'Australia di MotoGp, sul tracciato di Philip Island, sarà trasmesso in diretta su Sky (streaming su Sky Go e NOW) e in differita su Tv8.

sabato 15 ottobre: qualifiche, diretta Sky, differita Tv8

Libere 3 Moto 3 ore 00.00

Libere 3 Moto gp ore 00.55

Libere 3 Moto 2 ore 01.55

Qualifiche Moto 3 ore 03.35

Libere 4 Moto gp ore 04.30

Qualifiche Moto gp ore 05.10

Qualifiche Moto 2 ore 06.35

Sintesi qualifiche in chiaro su Tv8: ore 14:00

Domenica 16 ottobre, Gp Giappone (diretta Sky, differita Tv8)