MotoGp Phillip Island oggi in tv: dove vedere il Gp d'Australia in diretta e in differita (Sky e Tv8)

La lotta per il titolo Mondiale MotoGp 2022 è più viva che mai. A guidare la classifica a 3 gare dal termine del campionato c’è Fabio Quartararo (Yamaha), ma il campione del mondo in carica con 219 lunghezze, conserva soltanto 2 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia, a 217. Il pilota della Ducati, con le 4 vittorie consecutive da Assen a Misano e il secondo posto a Aragon, ha recuperato un centinaio di punti sul rivale, potendosi permettere anche il passo falso per lo 0 a Motegi.

Il ruolo di favorito per il titolo ora è tutto suo. In terza posizione, a 20 punti dal leader, c'è Aleix Espargarò (Aprilia) che resta aggrappato al suo sogno e a quello di tutto il team veneto. Ha 39 punti di distacco dalla vetta, sui 75 ancora a disposizione, Enea Bastianini (Gresini Racing). Anche l'altra Ducati ufficiale, quella di Jack Miller, che correrà in casa ha 40 punti dalla vetta e non è ancora tagliata fuori matematicamente dalla corsa al titolo.

MotoGp Australia: gli orari del Gp in diretta e in differita

Il Motomondiale torna a Phillip Island dopo 3 anni di pandemia su una tracciato molto amato dai piloti e dal pubblico. I piloti sono pronti a sfidarsi in gara sulla distanza di 27 giri e un totale di 120 chilometri.

Il Gp d'Australia di MotoGp, sul tracciato di Philip Island, sarà trasmesso in diretta su Sky (streaming su Sky Go e NOW) e in differita su Tv8.

sabato 15 ottobre: qualifiche, diretta Sky, differita Tv8

Libere 3 Moto 3 ore 00.00

Libere 3 Moto gp ore 00.55

Libere 3 Moto 2 ore 01.55

Qualifiche Moto 3 ore 03.35

Libere 4 Moto gp ore 04.30

Qualifiche Moto gp ore 05.10

Qualifiche Moto 2 ore 06.35

Sintesi qualifiche in chiaro su Tv8: ore 14:00

Domenica 16 ottobre, Gp Giappone (diretta Sky, differita Tv8)

Warm up Moto 3 ore 00.00

Warm up Moto 2 ore 00.20

Warm up Moto gp 0re 00.40

Gara Moto 3 ore 02.00

Gara Moto 2 ore 03.20

Gara Moto gp ore 05.00

Differita Gara MotoGp ore 14.15

MotoGp Australia: la griglia di partenza

1 Jorge Martin (Ducati Pramac)

2 Marc Marquez (Honda Repsol)

3 Francesco Bagnaia (Ducati Factory)

4 Aleix Espargarò (Aprilia)

5 Fabio Quartararo (Yamaha Factory)

6 Johann Zarco (Ducati Pramac)

7 Luca Marini (Ducati Mooney VR46)

8 Jack Miller (Ducati Factory)

9 Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46)

10 Alex Rins (Suzuki)

11 Alex Marquez (LCR Honda)

12 Maverick Vinales (Aprilia)

13 Pol Espargarò (Honda Repsol) (Q1)

14 Joan Mir (Suzuki) (Q1)

15 Enea Bastianini (Ducati Gresini) (Q1)

16 Brad Binder (Red Bull KTM) (Q1)

17 Cal Crutchlow (Yamaha WithU) (Q1)

18 Darryn Binder (Yamaha WithU) (Q1)

19 Remy Gardner (Red Bull KTM Tech3) (Q1)

20 Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) (Q1)

21 Raul Fernandez (Red Bull KTM Tech3) (Q1)

22 Franco Morbidelli (Yamaha Factory) (Q1)

23 Tetsuta Nagashima (Honda LCR Idemitsu) (Q1)

24 Miguel Oliveira (Red Bull KTM) (Q1)* 3 posizioni di penalità